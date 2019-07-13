火箭補強鎖定小AI　美媒爆料：仍在尋求伊古達拉加盟

▲伊古達拉成為火箭補強鎖定目標。（圖／達志影像 ／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

火箭12日完成震撼交易，將衛斯布魯克(Russell Westbrook)納入陣中，與「大鬍子」哈登(James Harden)組成「年度MVP連線」，也讓火箭持續在西區保持爭冠氣勢。但火箭的補強動作還不僅於此，美媒就爆料火箭目前仍積極運作，希望能將沙場老將伊古達拉(Andre Iguodala)納入陣中，持續累積爭冠籌碼。

在迎來衛少後，火箭目前以「哈登＋衛斯布魯克」的夢幻組合，被視為聯盟最具創意及得分爆發力的後場搭檔，衛斯布魯克不僅具備全能身手，關鍵時刻也能扛起防守對手後場大將的重任，對火箭攻守兩端都將有強勢提升。

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唯一要擔心的，或許就是哈登與衛斯布魯克這對昔日搭檔，如今再度聚首後，整體化學效應是否能展現1加1大於2的威力，讓火箭在競爭激烈的西區突破重圍，朝年度總冠軍叩關。

而這樣的「催化劑」角色，火箭似乎就將目標放在昔日幫助勇士締造王朝的老將伊古達拉身上，日前小AI遭勇士交易至灰熊後，這位沙場老將就成為多方追逐目標，根據《The Athletic》報導指出，火箭正積極尋求爭取交易來伊古達拉的可能性。

日前傳出至少有4隊渴望能爭取伊古達拉加盟，包括快艇、金塊都被點名，但灰熊陣營表態除非收到包含未來首輪選秀權的報價，否則不會交易伊古達拉。

對於火箭來說，現階段伊古達拉的多樣性功能，特別是在防守端的經驗及能力，絕對是火箭所急需的側翼戰力，若火箭能再度開出令灰熊滿意的交易菜單，或許小AI的加入就能讓火箭戰力再升一級。

伊古達拉在2018-19賽季平均繳出5.7分、3.7籃板、3.2助攻，但在季後賽勇士出現重大傷病潮時，他的數據就有效提升到9.8分、4.3籃板、4助攻1.1抄截、1.1阻攻，顯示小AI仍有影響球賽的舉足輕重地位。

▲火箭目前正積極為哈登及衛斯布魯克尋找更多幫手。（圖／達志影像 ／美聯社）