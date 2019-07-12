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閃電俠魔咒？　韋德：和我換球衣的都轉隊

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▲韋德調侃和自己交換球衣的好手，這個夏天通通都轉隊了。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德調侃和自己交換球衣的好手，這個夏天通通都轉隊了。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA在12日又傳出驚天交易案，雷霆與火箭將陣中兩大主控球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)、保羅(Chris Paul)連同選秀權互換，也成為自由市場進入尾聲的震撼之作。對於今夏NBA的瘋狂轉隊、交易現象，剛剛退役的「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)就發文幽默表示，「和我交換球衣的，通通都轉隊了！」

2018-19賽季的「最後一舞」之旅，韋德光榮謝幕NBA職業生涯，每場賽後韋德和各隊球員的交換球衣儀式，也成為另類的場邊焦點。

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不過今夏自由市場開啟後，不少曾和韋德交換球衣的超級球星，都紛紛轉換新東家，這也讓韋德特別在個人推特上發文表示，「和我換過球衣的球員，都換了新東家。20年後，沒有人會相信這些球員曾經穿過這些(舊東家)球衣。」

2018-19例行賽，韋德曾和保羅、喬治(Paul George)、羅素(D'Angelo Russell)及華克(Kemba Walker)等超級球星交換球衣，而上述4人在下個賽季都將轉換新東家。

▲韋德調侃和自己交換球衣的好手，這個夏天通通都轉隊了。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治也在這個夏天轉隊前進快艇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 韋德閃電俠熱火NBA籃球球衣保羅喬治
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