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厄文轉隊不交惡　史蒂文斯：祝福他健康與成功

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▲塞爾提克厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文離隊後，塞爾提克下個賽季面臨戰力重整。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

身為今夏NBA最重量級的自由球員轉隊之一，厄文(Kyrie Irving)在選擇離開塞爾提克加盟籃網後，綠衫軍總教練史蒂文斯(Brad Stevens)近日也特別對於厄文離隊表態，史蒂文斯表示，「我很享受與厄文一起相處，也很喜歡他，對於他轉往籃網，我祝福他健康並能夠獲得成功。」

從上季例行賽就不斷傳出與綠衫軍隊友，甚至管理層出現摩擦，厄文最終在綠衫軍無緣東區出線後，隨即選擇恢復自由身，隨後並與杜蘭特(Kevin Durant)連袂加入籃網，雖然KD因腳傷下季恐無緣出賽，但未來兩人的夢幻連線依舊值得期待。

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對於厄文的出走，塞爾提克總教練史蒂文斯10日受訪時也表示，「這就是自由市場的一部份，你可以選擇去任何地方，我享受與厄文一起相處，我也祝福她能夠保持健康並獲得成功。」

雖然史蒂文斯也坦言，自球季結束後就未和厄文有過太多交談，但史蒂文斯強調，「我對任何人都沒有怨言，我們和厄文合作了兩個賽季，現在你要祝福他，然後繼續我們的生活。」

塞爾提克新賽季將面臨嚴峻考驗，不僅當家球星厄文離隊，陣中禁區靈魂中樞霍佛德(Al Horford)也轉戰加盟七六人，過去幾季都被視為東區爭冠強權之一的塞爾提克，下個賽季勢必將重新整合並找出團隊新打法與節奏。

▲▼史蒂文斯（Brad Stevens）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史蒂文斯對於厄文離隊給予祝福。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 厄文綠衫軍籃球NBA塞爾提克籃網史蒂文斯
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