運動雲

>

雷納德、格林接連出走　暴龍總管：只有祝福

ETtoday運動雲

▲聖堂射手格林希望能繼續與雷納德當隊友。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍雷納德、格林兩大先發主力雙雙出走。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

剛剛奪下隊史成軍24年來首冠，暴龍在這個夏天卻面臨了嚴峻考驗，封王頭號大將雷納德(Kawhi Leonard)確定簽約家鄉球隊快艇，陣中主力射手格林(Danny Green)也選擇與湖人簽約，對此暴龍總管尤基利(Masai Ujiri)公開表示，「對於他們兩人及他們的家庭，暴龍都只有最好的祝福。」

在總管尤基利成功運籌帷幄下，暴龍在不被看好情況下，順利贏得2018-19賽季NBA年度總冠軍，也成就隊史最高榮耀。

請繼續往下閱讀...

但暴龍的封王喜悅並沒有維持太久，雷納德成為NBA史上首位拿下冠軍情況下，未選擇續留母隊的決賽MVP，改以1億4200萬美金加盟快艇，加上「聖堂射手」格林也以2年3000萬美金轉戰湖人，暴龍等同於失去兩名先發大將，下個賽季的衛冕之路幾乎已經宣告終結。

▲2019年NBA冠軍戰G6，暴龍總管，尤基利（Masai Ujiri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍總管尤基利對於雷納德、格林給予祝福。（圖／達志影像／美聯社）

不過暴龍總管尤基利仍對雷納德及格林給予祝福，並強調給予兩人最大的祝福。

暴龍在新賽季預計將由主力明星控衛羅瑞(Kyle Lowry)領軍，至於本季榮獲年度進步獎的西亞卡姆(Pascal Siakam)預計將頂替雷納德，成為球隊的主戰鋒線要角。

▲暴龍主控羅瑞起鬨要雷納德再留5年。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍下個賽季衛冕之路恐怕相當艱鉅。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：暴龍NBA籃球Kawhi Leonard格林快艇湖人Masai Ujiri尤基利
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

推薦閱讀

怪物狀元首戰折翼　鵜鶘威廉森左膝瘀傷夏季聯賽報銷

訪台行意外遭交易　加里納利期待合體「同梯」雷霆衛少

樂迎KD、厄文加盟籃網　汀威迪：獲得了最好的兩位球員

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

熱門新聞

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

湖人痛失雷納德！　2年3000萬火速簽格林完成兩筆續約

湖人1年350萬美元簽下表弟卡森斯　2年約續留朗多

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

世大運／王星皓奪台灣游泳歷史首牌　目標400混達奧運A標再創第一人

中職／LamiGirls去仙台順便探班　王柏融臉紅又驚又喜

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳重羽完成手術　下半季歸有變數

2史上最快KO！馬斯達維爾只花5秒

3世大運中華男桌團賽射日闖金牌戰

4衛少被交易潛在下家　尼克是首選

5潘威倫對王溢正　運彩看統一破紀

熱門新聞

1衛斯布魯克已和雷霆提出交易

2湖人痛失雷納德！2年3000萬速簽格林

3湖人1年350萬美元簽下卡森斯

4快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

5世大運／王星皓目標400混達A標

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

桃園市市長鄭文燦談Lamigo轉賣

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366