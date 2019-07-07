雷納德、格林接連出走　暴龍總管：只有祝福

▲暴龍雷納德、格林兩大先發主力雙雙出走。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

剛剛奪下隊史成軍24年來首冠，暴龍在這個夏天卻面臨了嚴峻考驗，封王頭號大將雷納德(Kawhi Leonard)確定簽約家鄉球隊快艇，陣中主力射手格林(Danny Green)也選擇與湖人簽約，對此暴龍總管尤基利(Masai Ujiri)公開表示，「對於他們兩人及他們的家庭，暴龍都只有最好的祝福。」

在總管尤基利成功運籌帷幄下，暴龍在不被看好情況下，順利贏得2018-19賽季NBA年度總冠軍，也成就隊史最高榮耀。

請繼續往下閱讀...

但暴龍的封王喜悅並沒有維持太久，雷納德成為NBA史上首位拿下冠軍情況下，未選擇續留母隊的決賽MVP，改以1億4200萬美金加盟快艇，加上「聖堂射手」格林也以2年3000萬美金轉戰湖人，暴龍等同於失去兩名先發大將，下個賽季的衛冕之路幾乎已經宣告終結。

▲暴龍總管尤基利對於雷納德、格林給予祝福。（圖／達志影像／美聯社）

不過暴龍總管尤基利仍對雷納德及格林給予祝福，並強調給予兩人最大的祝福。

暴龍在新賽季預計將由主力明星控衛羅瑞(Kyle Lowry)領軍，至於本季榮獲年度進步獎的西亞卡姆(Pascal Siakam)預計將頂替雷納德，成為球隊的主戰鋒線要角。

▲暴龍下個賽季衛冕之路恐怕相當艱鉅。（圖／達志影像／美聯社）