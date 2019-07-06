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訪台行意外遭交易　加里納利期待合體「同梯」雷霆衛少

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▲快艇加里納利訪台期間竟遭快艇交易至雷霆。（圖／記者杜奕君攝）

▲快艇加里納利訪台期間竟遭快艇交易至雷霆。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

首度訪台擔任「2019國泰NBA 3x總決賽」嘉賓，快艇主力射手加里納利(Danilo Gallinari)6日出席活動前，竟意外成為喬治(Paul George)交易案的主角之一被送往雷霆。對於這樣的意外發展，加里納利表示，「NBA就是瘋狂的一門生意，我也很期待能和同梯(2008年加入NBA)的衛斯布魯克(Russell Westbrook)合作。」

2018-19賽季以平均19.8分、6.1籃板、2.6助攻，外帶43.3%的三分命中率繳出生涯代表作，並幫助快艇風光打入西區季後賽，但加里納利卻在訪台行意外遭到快艇交易，成為喬治交易案的重要籌碼，被送往同屬西區的雷霆。

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下午出席2019國泰NBA 3x總決賽活動時，加里納利心情上看來並未受到太大影響，他強調，「很感謝快艇的球迷、管理層及教練團，我們打出了特別的一個賽季，過去效力快艇的這兩季，我也充滿感謝。」

▲快艇加里納利訪台期間竟遭快艇交易至雷霆。（圖／記者杜奕君攝）

▲加里納利訪台出席2019國泰NBA 3x總決賽活動。（圖／記者杜奕君攝）

談到訪台期間意外遭到交易，加里納利表示，「自己知道的當下確實有些驚訝，但NBA就是一門瘋狂的生意，我能做的就是努力練習，備戰下個賽季。」

至於加盟雷霆後，將與新一代「大三元製造機」衛斯布魯克聯手，加里納利則說，「我很期待和衛斯布魯克聯手，我們都是2008年加入NBA的，我認為絕對不會有問題，我很期待加入雷霆。」

另外，加里納利也選出了自己心目中的3對3「神隊友」，他首先選出喬丹(Michael Jordan)與柏德(Larry Bird)兩名傳奇球星，至於現役球員方面，則選出了杜蘭特(Kevin Durant)與比佛利(Patrick Beverley)作為隊友。

▲加里納利被交易至雷霆，他也相當期待和「同梯」衛斯布魯克合作。（圖／達志影像／美聯社）

▲加里納利被交易至雷霆，他也相當期待和「同梯」衛斯布魯克合作。（圖／達志影像／美聯社）

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