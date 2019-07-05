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控管飲食有一套　加里納利神比喻：加錯油車不會動

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▲快艇神射加里納利、溜馬吉祥物Boomer。（圖／記者杜奕君攝）

▲快艇神射加里納利暢談個人飲食觀念。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2018-19賽季繳出生涯最佳表現，快艇加里納利(Danilo Gallinari)此次首度造訪寶島台灣，5日也特別現身知名潛艇堡品牌，除了製作義大利口味潛艇堡，也暢談自己的飲食觀念。加里納利表示，「就像汽車如果加錯了油，車子就不會動了，所以吃了什麼東西，對運動員來說絕對是非常重要。」

本季平均繳出19.8分、6.1籃板、2.6助攻，外帶43.3%的三分命中率，加里納利不僅得分、籃板都寫下生涯新高，另外46.3的整體投籃命中率外帶每場2.4記三分球，也都是生涯11季以來最佳表現。

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加里納利5日應邀為知名潛艇堡品牌站台，也製作了來自他家鄉義大利的經典口味潛艇堡，加里納利表示，「飲食控制對於運動員來說非常重要，就跟車子如果加錯油，是不能動一樣，想要在場上有更好表現，就必須針對飲食下苦心。」

不過身高208公分的加里納利也透露，「雖然自己人高馬大，但其實食量很小，一般的SUBWAY潛艇堡，也和一般人一樣吃一個就會飽了。」

本季打出生涯年表現，加里納利表示，「對於自己在球隊的角色定位相當明確，因此休賽季仍會在攻防兩端持續鍛鍊，沒有停下來的空間。」

▲快艇神射加里納利、溜馬吉祥物Boomer。（圖／記者杜奕君攝）

▲加里納利做起潛艇堡用料相當大方。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 加里納利快艇NBA籃球Subway溜馬Boomer
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