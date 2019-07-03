WSBL／陳亭羽榜眼拚轉型　彭惠貞、林嘉慈合體感恩

▲台元用榜眼籤挑中陳亭羽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

史上首屆WSBL新人選秀會，最終9位報名選手報名共4人中選，其中3名來自佛光大學的楊芷瑜、彭惠貞、林嘉慈，更連袂加入台電女籃。第3輪被選上的林嘉慈笑說，完全是期待成真！至於台元「選秀榜眼」陳亭羽則表示，未來加入WSBL會在轉型上多下點苦工，希望能做到教練要求的任務。

此次WSBL選秀，台電一舉補進3名新秀數量最多，其中包括狀元楊芷瑜，第2輪彭惠貞、第3輪林嘉慈。至於台元則用首輪第2順位挑進陳亭羽，至於電信、國泰則意外在首輪就選擇放棄，沒有補進任何新秀。

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與「選秀狀元」失之交臂，榜眼陳亭羽笑說，「其實只要想打球，去哪隊都可以。原本已經要到國小教球的她，在加入台元後也希望能達成教練要求的任務，更希望能轉型成為3、4號位置兼挑的風格。」

台元總教練周泓諭表示，「其實原本就是2選1，鎖定楊芷瑜或是陳亭羽，接下來希望陳亭羽能趕快與團隊磨合，盡快融入。」

▲彭惠貞在第2輪被台電選上。（圖／記者杜奕君攝）

至於再次成為台電隊友的彭惠貞與林嘉慈，則表示原本就希望到了WSBL能繼續於同隊效力，只是本次有了首屆選秀會後，原本以為機率不大，沒想到最終仍能期待成真。

由於狀元楊芷瑜出征世大運缺席，第2輪被選上的彭惠貞透露，「選前非常焦慮，但選上後又開始擔心林嘉慈是否會被選，緊張到不敢跟她說話，沒想到最後我們3人又同在一隊。」

▲林嘉慈是本次選秀會最後一位被選上球員。（圖／記者杜奕君攝）