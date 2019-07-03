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聖堂射手好搶手　湖人、獨行俠都傳爭搶格林

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▲暴龍格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲「聖堂射手」格林傳出包括湖人、獨行俠都有意爭取。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

隨著2019年NBA自由市場開季的瘋狂「搶人大戰」逐漸落幕，各隊薪資上限也逐漸進入飽和，但仍有不少好手處於待價而沽狀態，幫助暴龍奪冠的「聖堂射手」格林(Danny Green)就是一例，據了解目前仍有大筆薪資空間的湖人及獨行俠，都對格林展現高度興趣，有機會將他鎖定為下一波補強目標。

目前除了最大咖的雷納德(Kawhi Leonard)尚未決定動向外，2019年NBA自由市場已經接近塵埃落定狀態，目前仍手握超過1000萬美金薪資空間的球隊分別為湖人、快艇、獨行俠及老鷹，其中洛城雙雄大約都還有3200萬美金，也成為除了暴龍外，雷納德最可能的去處。

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不過，目前仍有2300萬美金左右薪資空間的獨行俠，也還有機會爭取好手入隊，而剛剛幫助暴龍奪下隊史首冠的射手格林，就傳出成為獨行俠鎖定人選之一。

格林本季平均可繳出10.3分、4籃板、1.6助攻，除了外線能力外，優質的防守與大賽經驗，或許能提供獨行俠更多成長空間。

不過除了獨行俠外，湖人目前也保持對格林的高度關注，對於手握大把銀彈的紫金軍團來說，若最終未能成功爭取雷納德加盟，或許像格林這類的中價位，且具備爭冠經驗的好手，就將是湖人重點爭取目標。

▲暴龍雷納德、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林(右)也是暴龍奪冠的重要班底成員。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 格林聖堂射手雷納德湖人獨行俠NBA籃球
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