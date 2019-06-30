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CBA／破紀錄6台將選秀　資格放寬恐引發後續效應

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▲富邦許晉哲、林書緯，裕隆李啟億、呂政儒、周柏臣、林韋翰。（圖／籃協提供）

▲林韋翰是此次參加CBA選秀6名台將中，整體資歷及表現最為出色者。(圖／資料照)

記者杜奕君／台北報導

大陸CBA職籃2019年選秀會，最終吸引破紀錄的6名台灣球員報名，包括現役中華男籃培訓國手林韋翰，以及兩名剛剛自大學畢業的年輕好手林秉聖、楊盛硯。對於此次選秀名單來說，此舉是否代表著CBA將適度「放寬」港澳台參選資格，或許值得後續觀察，也將牽動著台灣籃壇未來更多年輕好手的逐夢選項。

過往CBA針對選秀辦法規定，港澳台球員必須參加過當地最高等級聯賽，或入選過當地代表隊，因此打過SBL聯賽或中華男籃，就成為台灣球員參選的字面解釋資格。

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▲台啤成力煥、塞瑟夫。（圖／籃協提供）

▲成力煥無論資歷、經驗都具備挑戰CBA資格。(圖／資料照)

但此次除了林韋翰、成力煥兩人符合原選秀辦法資格外，吳永盛過去最高資歷為ABL寶島夢想家、中華白國手，鄭暐同為寶島夢想家(過去在SBL並未實際登錄上場)。

而林秉聖、楊盛硯兩名大學應屆畢業球員，則是兩項資格都未曾入選，這是否代表著CBA將鬆綁港澳台球員報名參選資格，恐怕還得CBA官方進行最後解釋。

▲▼寶島夢想家，吳永盛、陳世念、鄭瑋、張耕淯、葛萊斯、錢肯尼。（圖／寶島夢想家提供）

▲鄭瑋經歷NBL、ABL聯賽洗禮，此次也報名CBA選秀。(圖／資料照)

不過無論如何，6名台將參選已經是CBA選秀歷年新高紀錄，但想要複製過往陳盈駿、周儀翔兩台將包辦選秀前兩順位的紀錄，恐怕是大不易。特別是此次北京大學「小杜蘭特」王少傑聲勢極高情況下，6台將最終有幾人能獲得CBA球隊青睞，甚至是最終落腳處是否適合發展，都是值得觀察之處。

本屆CBA選秀會將於7月25至29日舉辦選前訓練營，29日進行最終選秀，此次共有61人報名參選，其中港澳台球員共有7人(含香港蕭鍵勳)，甚至連所謂的「草根球員」(未曾於大陸籃協登錄正式聯賽者)也共有6人報名參選，資格範圍可說是相當廣泛。

▲高師大李家耀、王繁宇，文化林秉聖、余孟耘。（圖／大專體總提供）

▲剛剛畢業的文化男籃主控林秉聖此次也報名CBA選秀。(圖／資料照)

關鍵字： CBA選秀林韋翰成力煥吳永盛鄭瑋林秉聖楊盛硯籃球
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