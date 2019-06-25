拓荒者、老鷹交易啟動　透納、貝茲摩互換新東家

▲老鷹與拓荒者達成交易，送走主力側翼貝茲摩。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

25日NBA除了是2018-19賽季年度頒獎典禮外，拓荒者與老鷹也確定達成一筆球員交易，拓荒者將2010年選秀榜眼透納(Evan Turner)送往老鷹，老鷹則送出先發主力貝茲摩(Kent Bazemore)，並未有其餘選秀權配套，雙方各取所需，達成休季期首波補強。

本季順利闖入西區冠軍戰的拓荒者，25日選擇將隊中第2陣容主要的攻勢發動機透納送出，換來具備一定攻守火力的老鷹鋒衛貝茲摩。

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透納是2010年NBA首輪第2順位榜眼，在聯盟9個賽季先後效力七六人、溜馬、塞爾提克及拓荒者，雖然三分能力貧乏，但由於具備一定的組織能力，往往能扮演替補陣容的攻勢發動者角色，本季有平均6.8分、4.5籃板、3.9助攻的數據表現。

至於老鷹送出的貝茲摩方面，近4季都在老鷹擔綱主力陣容一員，本季平均有11.6分、3.9籃板、2.3助攻及1.3抄截，但老鷹目前側翼陣容大塞車，包括上季展露頭角的賀爾特(Kevin Huerter)、班布瑞(DeAndre' Bembry)，加上此次新人選秀會上，老鷹分別在第4及第10順位獲得了杭特(DeAndre Hunter)、瑞迪許(Cameron Reddish)兩名潛力新秀，因此將可能失去空間的貝茲摩交易，是可以理解做法。

不過老鷹在出清貝茲摩之下，並未清出一定的薪資空間，或許看中的就是透納能帶領替補陣容的經驗及多位置性，對於拓荒者及老鷹來說，目前球隊的主力核心都相對穩定情況下，如何調整「配菜」讓團隊化學效應更加出色，會是管理層在休賽季需要費心之處。

▲透納新賽季將重返東區加盟老鷹。(圖／達志影像／美聯社)