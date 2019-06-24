不拍詹皇「怪物奇兵2」　柯瑞：全因日期衝突

▲柯瑞強調自己辭演怪物奇兵2，全因檔期無法配合。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

由湖人天王球星詹姆斯(LeBron James)領銜主演的《怪物奇兵2》，日前公布了一系列參與演出的NBA頂尖球星名單，相關拍攝畫面近日也首度曝光，可說是受到高度關注。但勇士當家球星柯瑞(Stephen Curry)則透露了自己為何沒有參演此電影，柯瑞表示，「婉拒的主要原因，還是在於時間上衝突，因此只能婉拒。」

當年由「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)與兔寶寶等一票卡通明星主演的《怪物奇兵》，成為籃球與卡通結合的重要之作，如今《怪物奇兵2》正式開拍，當然也就找來當間NBA頭號球星詹姆斯擔綱男主角。

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除了詹皇之外，日前參與演出的NBA球星名單也正式曝光，除了詹姆斯最新隊友「一眉」戴維斯(Anthony Davis)之外，包括拓荒者一哥里拉德(Damian Lillard)、勇士「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)也都確定參演。

不過身為聯盟人氣球星的「咖哩大神」柯瑞，此次卻未出現在參演名單中，柯瑞本人也親自說明了為何辭演的主因。

柯瑞表示，「婉拒的主因，還是在於時間上不能配合，我和此部電影的製片很熟，也針對此事進行過很多討論，我知道這一定會是一部很棒的電影。」

▲詹姆斯將領銜主演怪物奇兵2。(圖／達志影像／美聯社)