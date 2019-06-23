BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

▲2019年BIG3聯賽開幕日就上演火爆衝突。（圖／取自BIG3官方推特）

記者杜奕君／綜合報導

邁入第3季，匯集多位NBA退役傳奇球星參賽的「BIG3 3對3籃球聯賽」，23日於底特律盛大展開2019賽季，全場共吸引14235位球迷入場觀戰。不過開幕首日場上可說是「打」得火熱，前NBA扣籃王史密斯(Josh Smith)與本季選秀狀元懷特(Royce White)就在場上大打出手，最終兩人雙雙都遭驅逐出場。

由知名饒舌歌手艾斯庫巴(Ice Cube)發起的BIG3聯賽，本季已經是第3季賽事，過去包括「戰神」艾佛森(Allen Iverson)等NBA退役傳奇名將，都曾再次披掛上陣。

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本季BIG3聯賽更擴編4支新軍，包括Triplets (三胞胎)、Aliens (外星人)、Bivouac(蟻群)、 Enemies(敵軍)，另外包括昔日NBA明星戰將「0號探員」亞瑞納斯(Gilbert Arenas)、全能前鋒歐頓(Lamar Odom)本季也攜手再戰，加入敵軍隊陣容。

開幕戰敵軍就與同樣新成軍的蟻群交手，蟻群陣中擁有曾拿下2005年扣籃大賽冠軍，並曾於2010年勇奪聯盟年度防守第2隊的前場悍將史密斯，但敵軍隊除了亞瑞納斯與歐頓外，還擁有BIG3本季「選秀狀元」懷特，懷特當年原被火箭視為潛力新秀，但因為無法克服坐飛機恐懼問題，斷送NBA生涯。

不過此戰史密斯與懷特開賽不久後就槓上，懷特先是狂噴垃圾話挑釁，隨後史密斯直接出手回擊，懷特臉上的護臉面罩都被打歪，所幸其餘隊友們即時上前攔阻，衝突才未進一步擴大，但兩人隨後都慘遭驅逐出場，最終蟻群50比43勝出。

當然BIG3聯賽開幕日也不只有打架事件，前公鹿主戰長人桑德斯(Larry Sanders)本季也投入BIG3賽事，並在今天上演場邊求婚記，順利贏得未婚妻點頭答應，也為開幕首戰的火爆氣氛稍稍降溫。

▲2019年BIG3聯賽開幕日，前NBA球員桑德斯向未婚妻驚喜求婚。（圖／取自BIG3官方FB）