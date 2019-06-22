世籃賽／中國男籃出征NBA夏季聯賽確定　7月6日起連4戰

▲中國男籃將參加NBA夏季聯賽。(圖／取自FIBA官網)

記者杜奕君／綜合報導

為備戰8月31日開打的世界盃男籃賽，身為地主的中國男籃至今安排了一系列交流賽備戰，而其中也包括出征2019年NBA夏季聯賽。中國男籃確定將參與拉斯維加斯賽事，將於7月6日開始有4場比賽，對手分別將是熱火、國王、黃蜂及公鹿。

本屆世界盃男籃賽將自8月31日至9月15日於中國舉辦，世界32支頂尖國家隊勁旅將爭取最終冠軍榮耀，而身為地主的中國男籃，自然也為了此次賽事積極集訓備戰。

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中國男籃目前正與澳洲職籃NBL聯隊交手，並已經取得2連勝佳績，而球隊後續也將赴美參加NBA夏季聯賽，中國男籃的夏季聯賽賽程也已經出爐，將於7月6日5點30分對上熱火，7月7日11點對上國王、7月9日11點對上黃蜂，最後一戰則是7月11日11點對上公鹿。

此次NBA夏季聯賽拉斯維加斯站的賽程，除了30支NBA球隊外，還將有中國男籃、克羅埃西亞男籃參賽，32隊在排位賽後將進行錦標賽式的單淘汰對決，於7月16日決定最終冠軍。

中國男籃去年就曾與5支NBA夏季聯賽球隊進行閉門形式對戰，最終取得1勝4敗戰績，而中國男籃在2007年也曾正式參加NBA夏季聯賽，當時並曾靠著易建聯的絕殺擊敗騎士，最終取得1勝4敗戰績，在當時22支參賽球隊中，排名第16位。

▲人氣極高的阿不都沙拉木，此次也再度入選中國男籃陣容。(圖／CFP)