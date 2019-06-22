運動雲

>

世籃賽／中國男籃出征NBA夏季聯賽確定　7月6日起連4戰

ETtoday運動雲

▲▼ 世籃資格賽，中國，易建聯。（圖／FIBA官網）

▲中國男籃將參加NBA夏季聯賽。(圖／取自FIBA官網)

記者杜奕君／綜合報導

為備戰8月31日開打的世界盃男籃賽，身為地主的中國男籃至今安排了一系列交流賽備戰，而其中也包括出征2019年NBA夏季聯賽。中國男籃確定將參與拉斯維加斯賽事，將於7月6日開始有4場比賽，對手分別將是熱火、國王、黃蜂及公鹿。

本屆世界盃男籃賽將自8月31日至9月15日於中國舉辦，世界32支頂尖國家隊勁旅將爭取最終冠軍榮耀，而身為地主的中國男籃，自然也為了此次賽事積極集訓備戰。

請繼續往下閱讀...

中國男籃目前正與澳洲職籃NBL聯隊交手，並已經取得2連勝佳績，而球隊後續也將赴美參加NBA夏季聯賽，中國男籃的夏季聯賽賽程也已經出爐，將於7月6日5點30分對上熱火，7月7日11點對上國王、7月9日11點對上黃蜂，最後一戰則是7月11日11點對上公鹿。

此次NBA夏季聯賽拉斯維加斯站的賽程，除了30支NBA球隊外，還將有中國男籃、克羅埃西亞男籃參賽，32隊在排位賽後將進行錦標賽式的單淘汰對決，於7月16日決定最終冠軍。

中國男籃去年就曾與5支NBA夏季聯賽球隊進行閉門形式對戰，最終取得1勝4敗戰績，而中國男籃在2007年也曾正式參加NBA夏季聯賽，當時並曾靠著易建聯的絕殺擊敗騎士，最終取得1勝4敗戰績，在當時22支參賽球隊中，排名第16位。

▲亞運男籃4強戰，中國阿不都沙拉木、王哲林領軍輕鬆擊敗印尼。（圖／CFP）

▲人氣極高的阿不都沙拉木，此次也再度入選中國男籃陣容。(圖／CFP)

關鍵字： 中國男籃世界盃籃球夏季聯賽NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

推薦閱讀

不是獨行俠？　霍佛德有望收4年1.12億美金大約

白魔獸西進？　弗契維奇成國王爭取目標

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

231公分巨神兵打NBA還沒絕望　佛爾與綠衫軍簽雙向合約

熱門新聞

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

中職／陳文杰二軍20轟、一軍終於首轟　隊友一句話點醒

中職／張志豪連3場開轟拚下半季　傻眼界外球場外被接殺

中職／二刀流大物來了！　文化林安可投身選秀

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華以16比0扣倒紐西蘭奪首勝

2理解霍佛德離隊　皮爾斯：生涯最後大約

3桃猿創作大盛　CAPSULE集結

4胡智為本季最慘　挨兩轟暴失7分

5陽岱鋼回先發　巨人爭交流賽龍頭

熱門新聞

1代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

2林家正加盟響尾蛇選秀台將第1人

3陳文杰一軍終於首轟　隊友一句話點醒

4張志豪連3場開轟　傻眼界外球場外接殺

5二刀流大物來了！　林安可投身選秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

被棒球耽誤的饒舌歌手，李茲好投獲選單場MVP | 06_21 富邦 vs Lamigo 賽後

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

李茲再度速球對決，林哲瑄對於主審判決表示不滿 | 06_21 富邦 vs Lamigo 五局上

彷彿被子彈打到，蔣智賢擦棒球擊中主審面罩 | 06_21 富邦 vs Lamigo 八局上

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366