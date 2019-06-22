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綠衫軍和厄文已「失聯」？　安吉：我們私下關係非常好

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▲▼ 厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文新賽季離開綠衫軍傳聞不斷，包括籃網、湖人都是可能去處。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

隨著2019年NBA新人選秀會塵埃落定，緊接而來的重頭戲就將是NBA自由市場啟動。今夏「大魚」之一的明星控衛厄文(Kyrie Irving)在宣布成為自由球員後，是否代表已經和母隊塞爾提克鬧翻，也成為外界關注焦點，對此綠衫軍籃球營運總裁安吉(Danny Ainge)強調，「兩人沒有失聯，且私下關係非常好。」

2019-20賽季NBA自由市場將於台灣時間7月1日上午6點正式開啟，此次包括厄文、杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)乃至於領軍暴龍封王的雷納德(Kawhi Leonard)，都將成為自由球員重簽新約，也讓各隊的王牌爭奪戰成為關注焦點。

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日前率先表態恢復自由球員身份，甚至傳出籃網、湖人等隊積極爭取的明星控衛厄文，與原母隊塞爾提克的關係也格外引發外界討論，甚至認為厄文已經和綠衫軍「撕破臉」，下個賽季不可能回到波士頓效力。

對此，塞爾提克籃球事務營運總裁安吉就強調，「與厄文的關係絕非失聯，他一直有回覆我們的電話與訊息，他一直都非常好。」

安吉也說，「厄文和我互相尊敬，我們私人的關係非常好，從第1天開始他就對我敞開心扉，所以我們倆完全沒問題，外界的傳聞與猜忌我根本沒注意太多。」

現年27歲的厄文，本季平均仍有23.8分、5籃板、6.9助攻、1.5抄截的明星級水準，但綠衫軍本季仍舊未能在東區出線，且厄文季中更不時傳出與陣中年輕球員的摩擦及口角狀況，也讓他續留波士頓機率已經是大大降低。

▲塞爾提克總管，安吉（danny ainge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲綠衫軍籃球營運總裁安吉強調與厄文並未失聯。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 厄文綠衫軍籃球NBA籃網自由球員安吉
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