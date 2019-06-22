231公分巨神兵打NBA還沒絕望　佛爾與綠衫軍簽雙向合約

▲佛爾選秀會落選，但仍獲得塞爾提克邀請簽下雙向合約。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA新人選秀會圓滿落幕，其中原本被邀請至「小綠屋」的218公分中鋒寶兒(Bol Bol)，卻直到第2輪44順位才被選中，寫下選秀史上最慘紀錄。不過另一名231公分巨神兵佛爾(Tacko Fall)更糟，最終更以落選收場。不過佛爾傳出已經和塞爾提克簽下一紙「雙向合約」，仍有機會朝NBA殿堂叩關。

來自中佛羅里達大學的佛爾，身高達7呎7吋，今年在NCAA錦標賽面對擁有選秀狀元威廉森(Zion Williamson)在陣的杜克，差點就演出黑馬逆襲，可惜最終仍以1分敗北。

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佛爾本季在NCAA平均可繳出11.1分、7.6籃板、2.6阻攻，但現今NBA「小球」當道情況下，加上本屆選秀長人本就處於劣勢，最終未能獲得各隊青睞，選秀會落榜。

但佛爾還是獲得挑戰NBA機會，據了解塞爾提克已經與佛爾簽下一紙雙向合約，接下來佛爾將代表綠衫軍在7月的夏季聯賽出賽，屆時這位NCAA版的「巨神兵」就有機會能證明自己，是否具有留在NBA的實力。

▲身高231公分的佛爾，是本季NCAA超級巨神兵。(圖／達志影像／美聯社)