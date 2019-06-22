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SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

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▲達欣施顏宗、裕隆桑尼。（圖／籃協提供）

▲施顏宗與璞園簽下2+1合約。(圖／籃協提供)

記者杜奕君／綜合報導

達欣宣布退回社甲聯賽後，旗下球員動向普遍尚未明朗，不過日前總算有首位球員確定轉戰新東家。身為SBL第13季選秀狀元的「阿飛」施顏宗，21日宣布與璞園簽下「2+1」合約，新賽季將披上璞園戰袍，為籃球生涯持續奮戰。

第15季開打前的夏季聯賽，施顏宗在即將成為球隊重點主力情況下，遭遇膝蓋十字韌帶斷裂的嚴重傷勢，經歷了一整個賽季的休養復健，SBL第16季總算正式回歸，全季繳出平均3.7分、2.6籃板，明顯仍在適應調整階段。

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過往曾效力璞園青年隊，施顏宗此次加盟璞園也算是「鳳還巢」，他表示感覺就像回到熟悉的加，加上璞園也有跟專屬醫院合作，很放心把自己的身體交給球團照顧，希望能繳出好表現來回報球團。

不過雖然施顏宗確定加盟璞園，但SBL包括達欣原有球員，以及6隊自由球員目前動向都陷入「停滯」局面，其中很大原因就在於CBL(中華職籃大聯盟)是否成局依舊未定，連帶SBL相關包括談約、新人選秀全數擱置。

日前也傳出上季打出生涯代表作的裕隆主控林韋翰，已經報名投入CBA選秀，據了解還有SBL國手等級球員有意挑戰CBA，另外包括幾名尚未打過SBL的潛力新星，也正探詢投入CBA選秀的可能性。

▲▼ 達欣施顏宗 。（圖／籃協提供）

▲施顏宗傷癒回歸，接下來將轉投璞園陣營。(圖／籃協提供)

關鍵字： 施晉堯璞園SBL籃球達欣
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