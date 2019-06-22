白魔獸西進？　弗契維奇成國王爭取目標

▲弗契維奇本紀打出生涯最佳表現，也讓他成為自由市場焦點球星。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季打出「生涯年」表現，並風光入選明星賽肯定，「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)今夏成為自由球員後，也成為各隊積極網羅的禁區新勢力。近日就傳出西區新興勢力國王正積極利用薪資空間網羅弗契維奇，希望能讓球隊禁區戰力更加茁壯。

2015年曾與魔術簽下4年5300萬美金合約，身高7呎的弗契維奇本季在魔術終於打出生涯年最佳表現，80場出賽平均繳出20.8分、12籃板、3.8助攻、1抄截、1.1阻攻，整體命中率高達51.8%，就連三分球命中率都來到生涯新高的36.4%，也讓他風光入選聯盟明星賽肯定。

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根據美國媒體報導指出，國王打算在與巴恩斯(Harrison Barnes)達成續約後，將剩餘薪資空間都用來網羅弗契維奇，希望能厚實球隊禁區戰力。

國王本季整體進步有目共睹，例行賽最終戰績39勝43敗，排名西區第9位，距離西區第8僅剩一步之遙，若這個夏天能獲得足夠的戰力補強，確實具備衝擊季後賽的可能性。

▲弗契維奇過往都在魔術效力。(圖／達志影像／美聯社)