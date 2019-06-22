運動雲

>

白魔獸西進？　弗契維奇成國王爭取目標

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德、西亞卡姆，魔術弗塞維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗契維奇本紀打出生涯最佳表現，也讓他成為自由市場焦點球星。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季打出「生涯年」表現，並風光入選明星賽肯定，「白魔獸」弗契維奇(Nikola Vucevic)今夏成為自由球員後，也成為各隊積極網羅的禁區新勢力。近日就傳出西區新興勢力國王正積極利用薪資空間網羅弗契維奇，希望能讓球隊禁區戰力更加茁壯。

2015年曾與魔術簽下4年5300萬美金合約，身高7呎的弗契維奇本季在魔術終於打出生涯年最佳表現，80場出賽平均繳出20.8分、12籃板、3.8助攻、1抄截、1.1阻攻，整體命中率高達51.8%，就連三分球命中率都來到生涯新高的36.4%，也讓他風光入選聯盟明星賽肯定。

請繼續往下閱讀...

根據美國媒體報導指出，國王打算在與巴恩斯(Harrison Barnes)達成續約後，將剩餘薪資空間都用來網羅弗契維奇，希望能厚實球隊禁區戰力。

國王本季整體進步有目共睹，例行賽最終戰績39勝43敗，排名西區第9位，距離西區第8僅剩一步之遙，若這個夏天能獲得足夠的戰力補強，確實具備衝擊季後賽的可能性。

▲小牛艾利斯、魔術弗塞維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲弗契維奇過往都在魔術效力。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 弗契維奇白魔獸魔術國王NBA籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

231公分巨神兵打NBA還沒絕望　佛爾與綠衫軍簽雙向合約

綠衫軍和厄文已「失聯」？　安吉：我們私下關係非常好

CBL最後表態大限就在7月15日　唐旭鴻仍強調4隊就開打

熱門新聞

狀元威廉森落淚感謝媽媽　開心時刻卻遭行銷公司索賠1億美金

中職／改披味全球衣？林瑋恩重心放富邦：順其自然

NBA歷史最高球員之子　寶兒腿傷首輪身價暴跌到次輪44順位

聲勢一度高過狀元威廉森　利托缺陷百出淪落第25順位

231公分巨神兵打NBA還沒絕望　佛爾與綠衫軍簽雙向合約

獨行俠開4年1.12億美元給霍佛德　達拉斯組建三巨頭

讀者回應

﻿

最新新聞

1林立連續三場比賽開轟　6局桃猿6：1富邦

2表現漸入佳境　中銀射手追奧運夢

3中國男籃出征　將打NBA夏季聯賽

4全國錦標賽　馮俊凱連霸計時賽

512強中華黑馬？　陳晨威樂意為國

熱門新聞

1狀元威廉森遭索賠1億美金

2轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

3寶兒腿傷首輪身價暴跌到44順位

4利托缺陷百出淪落第25順位

5231cm巨神兵　佛爾與綠衫軍簽雙向合約

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

林智勝對主審好球帶表示不滿宣洩情緒 | 06_20 兄弟 vs Lamigo 五局上

林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟奪5連勝

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_20 兄弟 vs Lamigo 中場

林立單場雙響砲！超大號滿貫全壘打將比分持續擴大 | 06_20 兄弟 vs Lamigo 五局下

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366