「大鳥」談80年代三分球　柏德：當時認為無法靠此贏球

▲NBA傳奇球星柏德坦言當年認為三分球無法贏得勝利。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

近年來NBA「小球」大行其道，大量的三分球投射更成為聯盟顯學，成為各隊攻城掠地的主要武器。身為80年代最傳奇進攻武器的「大鳥」柏德(Larry Bird)，當年的神準外線更成為他創造塞爾提克王朝的重要關鍵。不過柏德近日受訪時卻坦言，「80年代NBA就有三分球，而當時我甚至認為球隊無法靠此贏球！」

80年代至90年代初期，NBA最具人氣及票房的對戰組合，絕對非「東大鳥西魔術」莫屬，當年由「大鳥」柏德率領的塞爾提克與魔術強森(Magic Johnson)的湖人交手爭冠，也成為NBA史上最偉大、輝煌的歷史之一。

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柏德近日受訪時，也特別針對聯盟目前的球賽風格作出評析，「就我看來，15年前聯盟盛行的是魔術強森這種206公分的高大後衛，矮個子的生存空間不大，但如今的情況卻恰恰好相反，大個子逐漸成為邊緣人物，小個子選手正在接管聯盟。」

至於目前最盛行的三分球，柏德則表示，「上個世紀的80年代就有三分球了，但沒有人重視它，直到最近的15到17年，我還記得肯塔基大學的皮提諾(Rick Pitino)教練不斷要求球員出手三分球，我當時的想法是，天啊！你這樣是不可能贏球的，但現在如果一支球隊缺乏三分投射能力，根本不可能贏得勝利。」

生涯3度拿下NBA三分球大賽冠軍，更被視為NBA史上最偉大的球星之一，身為傳奇射手的柏德也透露，「當年我還在打球的時候，我們根本不會在三分線外防守！」與如今NBA射手多半具有跨過半場就精準命中的超遠射程，有著極大區別。

▲NBA目前以三分球及外線投射為主的打法，與80年代有極大區別。(圖／達志影像／美聯社)