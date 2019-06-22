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世籃賽／日本首批20人集訓名單出爐　瓊斯盃成磨練戰場

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▲2019年NBA選秀會，八村壘。（圖／達志影像／美聯社）

▲八村壘(右)在NBA以首輪第9順位被巫師選上，今夏代表日本男籃出征世界盃機率不高。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

由於身為2020年東京奧運地主，日本男籃在已經取得奧運參賽權情況下，此次仍風光打入世界盃男籃賽，展現日本籃協近年來紮實建軍策略。此次瓊斯盃日本也組成20人培訓名單，以日本男籃1軍之外的培訓名單參戰，希望能找出更多可用之兵，為本次世界盃男籃提供更多支援。

由於兩大年輕鋒線主力八村壘、渡邊雄太都在備戰NBA新賽季，馬場雄大及比江島慎也加入獨行俠訓練營，6月中旬日本籃協提出的20人集訓名單，主要以磨練年輕球員為主。

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除上述幾名主力鋒線外，包括日本職籃史上首位「億元男」主控富樫勇樹，以及中鋒竹內兄弟、兩名歸化球員費茲卡斯、布朗都未列入培訓名單，此階段的日本男籃明顯將以磨練年輕戰力，及國家隊大名單成員為主。

此次日本男籃20人集訓名單，除了35歲老牌中鋒太田敦也外，包括過去曾來台參戰瓊斯盃的Toews 海(Kai Toews)、謝亞佛幸樹(Avi Schafer)都列入其中，另外潛力新星田中力也獲得入選，而同樣打過瓊斯盃，也是上屆台北世大運國手的平岩玄，也有望再次來台參戰瓊斯盃。

此份名單中，共有5名混血球員，顯示日本男籃在八村壘的成功案例後，確實在混血球員這方面有了更完善的尋才計畫，以在美國Toews 海為例，日本與加拿大混血，身高188公分的他更被視為日本未來邁向國際的主控希望。

本季Toews 海在NCAA第1級北卡大學威明頓分校的新秀賽季，出賽33場有32場擔綱球隊先發，平均繳出8.8分、2.6籃板、7.7助攻的優質數據，被視為下一位可能挑戰NBA殿堂的日本籍好手，也可說是此次這支日本男籃的核心要角。

不過平心而論，目前日本男籃這批20人名單，實際會成為本屆世界盃男籃賽正選國手的機率不高，在8月底登場的世界盃男籃賽，日本男籃的最強主力陣容即便可能少了八村壘、渡邊雄太，但幾名關鍵要角可能仍將領銜出擊。

▲▼ 瓊斯盃日本後衛Toews Kai 。（圖／記者洪偵源攝）

▲日本男籃此次首階段培訓名單中，旅美控衛Toews 海再次入選。(圖／資料照)

關鍵字： 世界盃男籃瓊斯盃籃球Kai Toews八村壘渡邊雄太富樫勇樹
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