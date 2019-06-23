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理解霍佛德離開綠衫軍決定　皮爾斯：這是生涯最後大約

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▲塞爾提克霍佛德砍下22分、14籃板。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德選擇成為自由球員，幾乎確定離開綠衫軍。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

塞爾提克當家禁區大將霍佛德(Al Horford)傳出將離開綠衫軍，爭取另一份3至4年的大約，而霍佛德的優異身手自然也吸引多隊表達爭取之意。對此，綠衫軍退役傳奇名將「真理」皮爾斯(Paul Pierce)就表示，「可以理解霍佛德的決定，因為這可能是他生涯最後一份大合約，球員必須做出符合自己和家庭利益的選項。」

本季平均可繳出13.6分、6.7籃板、4.2助攻及1.3阻攻，霍佛德日前卻傳出已經與塞爾提克停止續約談判，將投入自由球員市場爭取一份為期3至4年合約，據聯盟消息指出，已經有球隊可能奉上一紙4年1.12億美金的合約，希望霍佛德點頭加盟。

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對於霍佛德選擇恢復自由球員身分，綠衫軍退役傳奇名將皮爾斯則表示可以理解，「很多28到30歲的球員，都會選擇賺更多的錢，因為這是他們生涯最後一份大合約了，因此霍佛德如果有機會這麼做，你不得不接受這一切。當然，如果他在塞爾提克奪冠，情況可能會不一樣了。」

「塞爾提克沒有拿到冠軍，而且霍佛德正處在可能是生涯最後一份大合約的十字路口，外界必須理解，球員永遠會去做最符合他們和家庭利益的選擇。」皮爾斯說道。

目前霍佛德已經確定跳出最後1年合約，並停止了與塞爾提克的續約談判，據美國媒體報導，獨行俠可能開出超過1億美金價碼，網羅這位紮實的禁區悍將。

▲塞爾提克傳奇球星皮爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲皮爾斯理解霍佛德選擇離隊決定。(圖／達志影像／美聯社)

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