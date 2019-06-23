魔術強森力挺　稱戴維斯將在湖人打出生涯最佳賽季

▲湖人完成詹姆斯+戴維斯的夢幻組合，新賽季蓄勢待發。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2018-19賽季剛剛落幕，西區豪門球隊湖人就火速發動震撼交易，將「一眉」戴維斯(Anthony Davis)納入陣中，與詹姆斯(LeBron James)組成頂級鋒線組合。湖人傳奇名將，也是剛剛下台的前籃球事務部總裁魔術強森(Magic Johnson)就表示，「詹皇能讓隊友變得更好，因此戴維斯有機會在湖人打出生涯最佳賽季。」

湖人日前以3名先發等級戰將，加上3個選秀權，向鵜鶘換來明星長人戴維斯，魔術強森被問及此交易案的看法時表示，「我非常高興，我們還要再接再厲，繼續填補陣容。得到一名超級球星需要很大的代價，我對他能來到這裡感到高興，湖人讓自己進入了爭冠行列，這是最重要的。」

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談到詹皇與一眉的夢幻組合，魔術強森則表示，「我認為當詹姆斯身邊搭配了戴維斯這樣的超級球星，他們倆都能盡情發揮展現統治力，詹姆斯的傳球和突破能力都不可思議，他能讓隊友變得更好，所以可以預期戴維斯有機會在湖人打出生涯的最佳賽季。」

湖人在剛剛結束的2018-19賽季繳出37勝45敗，排名西區第10位，雖然聖誕節前一度排名高居西區第4位，但隨著詹姆斯腿傷缺陣，加上幾名主力輪番遭遇傷病問題，也讓紫金軍團再度無緣季後賽，也中斷詹皇連續13季打入季後賽的輝煌紀錄。

▲魔術強森對於詹姆斯與戴維斯的組合充滿期待。(圖／達志影像／美聯社)