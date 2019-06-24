WSBL／史上首屆新人選秀登場　9女將報名參選

▲兩屆中華白國手陳亭羽此次也報名WSBL選秀會。(圖／資料照)

記者杜奕君／台北報導

史上首次WSBL新人選秀會將於7月3日登場，本次選秀會共吸引9位女將報名參選，其中以兩屆瓊斯盃中華白國手陳亭羽及本屆拿坡里世大運國手楊芷瑜資歷最為亮眼，被視為本屆選秀會兩大「狀元」熱門人選。

自2004年開打的WSBL聯賽，經過14季歷練後，今年終於誕生首次的新人選秀會，先前各隊決議將可保障5名「建教合作」保障名單，此外球員若想加入WSBL，未來都必須經過選秀制度加盟。

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而首屆新人選秀會報名截止後，共計有9位球員報名選秀，選秀會訂於7月3日登場，由上季排名第4的台電女籃握有狀元籤。

本屆報名的9位球員當中，均是擁有HBL甲級或UBA公開組經歷的球員，參與過兩屆瓊斯盃中華白隊的北市大陳亭羽以及2019拿坡里世大運國手佛光大學楊芷瑜兩人名氣最響亮，被視為可望在首輪獲選的新秀。

WSBL選秀會順位依據第14季例行賽排名，每一輪依序由第四名台電優先挑選球員、次由台元挑選、第三順位中華電信、第四國泰人壽，如球隊放棄該輪次權利，則代表該隊結束本次選秀。

2019年WSBL新人選秀會參加名單：

1. 林嘉慈(佛光)

2. 楊芷瑜(佛光)

3. 彭惠貞(佛光)

4. 葉碧芸(聖約翰)

5. 陳亭羽(北市大)

6. 彭玟靜(輔大)

7. 廖雅菱(師大)

8. 江佳穎(北大)

9. 賴冬婷(中原)

▲本屆世大運國手楊芷瑜也報名選秀。(圖／資料照)