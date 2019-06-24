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首度談被湖人交易　球哥：這很不錯

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▲▼博爾（Lonzo Ball）。（圖／CFP）

▲博爾首度對被交易至鵜鶘表態，強調自己覺得很不錯。(圖／CFP)

記者杜奕君／綜合報導

相較於此次同樣被交易至鵜鶘的隊友英格拉姆(Brandon Ingram)「怒嗆」詹姆斯(LeBron James)，「球哥」博爾(Lonzo Ball)在AD交易案被湖人送往紐奧良之後，心態上顯得平靜許多，球哥24日終於針對交易案表達個人心得，博爾強調，「我被交易了，這很不錯！是的，我接下來要去紐奧良打出表現，下次再見。」

湖人先前以博爾、英格拉姆及哈特(Josh Hart)外帶多個選秀權，向鵜鶘換來明星長人戴維斯(Anthony Davis)，成為NBA休賽季首波震撼交易。

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但湖人此舉卻讓英格拉姆備感受傷，甚至將矛頭指向球隊一哥詹皇，在直播中暗批詹姆斯「虛偽」。

「球哥」博爾則在低調數日後，終於發表自己被交易看法，不像英格拉姆如此激動，博爾則強調被交易到鵜鶘很不錯，接下來自己就是要去紐奧良打出表現。

不過相較於博爾的冷靜以對，他的父親「球爸」(Lavar Ball)在兒子被交易當下，就直接詛咒湖人永遠無法奪冠，不過球爸先前又因為言語性騷擾ESPN女主播引發外界批評，相較於父親的狂妄脫序，博爾在應對進退上，確實展現了不錯的成熟度。

博爾本季平均可繳出9.9分、5.3籃板、5.4助攻、1.5抄截，在加入鵜鶘後，他與哈勒戴(Jure Holiday)組成的後場雙衛，也被看好在防守端將有一定作為，但博爾仍需改善自己外線及罰球低迷表現，以及克服過去兩季揮之不去的傷病狀況，才能展現應有的實力及水準。

▲▼球哥博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲博爾曾被湖人視為救世主新秀。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 博爾球哥Lonzo Ball湖人籃球NBA詹姆斯詹皇交易鵜鶘戴維斯
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