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選秀狀元夢想實現　威廉森：準備為紐奧良奉獻一切

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▲2019年NBA選秀會，威廉森（Zion Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森強調自己要為紐奧良這座城市奉獻一切。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

被視為可能震撼NBA的「怪物級新秀」，威廉森(Zion Williamson)日前風光以選秀狀元身分加盟鵜鶘後，如今也將正式迎接首個NBA職業賽季挑戰。威廉森在個人IG寫下，「我的夢想終於達成，現在我準備好投入上工，為紐奧良這座城市奉獻我的一切。」

還在杜克大學就讀期間，威廉森就被看好成為下一個NBA的超級潛力新星，也被視為2019年NBA選秀會上的絕對狀元人選。

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最終鵜鶘幸運取得狀元籤情況下，果然也確定選進這位新世代體能怪物，並讓他成為未來重建的關鍵要角。

不過鵜鶘球團也強調，現階段不會讓威廉森肩負太多壓力，仍將以主控哈勒戴(Jure Holiday)為球隊一哥，而威廉森則是逐步接班，成為球隊未來核心。

威廉森接下來就將投入鵜鶘訓練營，並於7月登場的NBA夏季聯賽亮相，威廉森在個人IG上也特別寫下，「我的夢想終於達成，現在我準備好投入工作，為紐奧良這座城市奉獻我的一切。」

身高6呎7吋，重達285磅的威廉森，大1賽季身披杜克藍魔鬼戰袍平均能繳出21.6分、8.8籃板、2.2抄截、1.8阻攻，但接下來他該如何將勁爆體能與強悍對抗性轉換到NBA賽場，將成為這位天之驕子的新賽季最大課題。

▲杜克怪物新人威廉森；鵜鶘準狀元 。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森即將迎接首個NBA賽季到來。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 威廉森鵜鶘NBA選秀狀元籃球
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