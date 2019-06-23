ESPY年度最佳NBA球員入選名單公布　湖人詹皇竟落榜

▲曾7度獲獎的詹姆斯(左)此次未能如KD一樣獲得ESPY年度最佳NBA球員提名。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

2019年ESPY「年度最佳NBA球員」入選名單23日公布，包括本季年度MVP呼聲極高的「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)以及哈登(James Harden)、杜蘭特(Kevin Durant)及喬治(Paul George)都風光入選，但曾7度獲獎的詹姆斯(LeBron James)本季不僅中斷個人連13季打入季後賽，在此獎也未獲提名。

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▲上屆年度MVP哈登也獲得ESPY提名。(圖／達志影像／美聯社)

自1993年開始創辦的ESPY，過去詹姆斯曾7度風光奪下年度最佳NBA球員肯定，至於排名第2的則是永遠的「空中飛人」喬丹(Michael Jordan)，至於「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)、歐尼爾(Shaquille O'Neal)、鄧肯(Tim Duncan)及歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)等名將，則都曾兩度獲獎。

▲字母哥安戴托昆波同樣獲得ESPY年度最佳NBA球員提名。(圖／達志影像／美聯社)

此次入圍名單中，包括安戴托昆波、哈登及喬治，正好都是年度MVP獎項的最大熱門，冠軍賽遭遇阿基里斯腱重挫的KD，過去則曾於2014年拿下此獎。

至於此次中箭落馬的詹姆斯方面，本季雖然整體數據依舊亮眼，但因傷缺陣多時，加上最終也未能幫助湖人打入季後賽，可能就是未獲提名的最大主因。

▲本季打出問鼎年度MVP水準的喬治，也獲得ESPY提名青睞。(圖／達志影像／美聯社)