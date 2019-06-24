沒有要求被交易？　保羅親喊話：我會留在火箭

▲保羅（左）強調自己沒有要離開火箭。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

先前一度傳出與球隊一哥「大鬍子」哈登(james Harden)鬧不合即將拆夥，甚至被美國媒體爆料已經向管理層提出被交易要求，保羅(Chris Paul)隨後不僅迅速澄清闢謠，24日參加活動受訪時更直言，自己從來沒有要求被交易，CP3強調，「我一定會留在休士頓，從我加入火箭的第1天起，目標就是贏球。」

剛剛落幕的2018-19賽季，火箭連續兩年在季後賽不敵強權勇士，只不過上季是拚到西區冠軍第7戰才飲恨輸球，本季卻是在第2輪準決賽就提前中箭落馬。

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火箭後場雙核心哈登與保羅的不合傳聞，於球隊遭淘汰後再度被提起，甚至有美國媒體表示，保羅已經向球隊提出交易，要求離開火箭。

對此，保羅24日於洛杉磯出席活動時強調，自己從未要求被交易。「我從來沒有要求火箭交易我，我會一直待在休士頓。從我加盟火箭的首日開始，我們的目標就一直都是贏得勝利，這些流言對我來說沒什麼。」

在聯盟奮戰已經長達14個賽季，保羅從黃蜂到快艇再到目前效力的火箭，至今仍未嘗冠軍滋味，對於現年已經33歲的CP3來說，如何在職業生涯最後的黃金歲月拿下總冠軍，無疑是他目前持續奮戰的最大動力與目標。

▲保羅與哈登這對後場黃金組合的不合傳聞，本季甚囂塵上。(圖／達志影像／美聯社)