樂見康利加入爵士　戈貝爾：將能衝擊總冠軍

▲戈貝爾認為康利加入後，爵士將有機會衝擊總冠軍。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2018-19賽季剛剛結束，爵士就火速進行重磅交易，從灰熊換來明星控衛康利(Mike Conley)，針對後場進行重點補強。對於球隊的這番積極作為，爵士禁區中樞戈貝爾(Rudy Gobert)便給予了高度肯定。戈貝爾表示，「康利就是個贏家，也渴望贏球，在我看來，我們有機會衝擊總冠軍。」

早早就宣布將不會與原先發主控盧比歐(Ricky Rubio)續約，爵士在日前也火速與灰熊達成交易，換來擁有12年資歷的後場好手康利，讓後場攻守火力都明顯提升。

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康利本季平均可繳出21.1分、3.4籃板、6.4助攻，無論場上身手與經驗值都是爵士所迫切需要的。爵士禁區大將「法國巨塔」戈貝爾就表示，「我認為康利能幫助我們真正更進一步，我們將有機會衝擊總冠軍。」

戈貝爾強調，「在我看來，康利就是個贏家！我已經找機會和他進行了一些交流，也一直非常欣賞他的競爭心態，這會是一個很棒的搭檔關係。」

在經驗、球技都正值顛峰的康利加入後，本季戰績已經有50勝32敗實力的爵士，有機會在西區更上層樓，朝A級球隊目標邁進。而爵士一哥米歇爾(Donovan Mitchell)在關鍵時刻也多了可以分擔壓力的好手助陣，康利的加入對爵士來說，有機會成為關鍵的到位戰力補強。

▲戈貝爾對於康利的加入給予高度肯定。(圖／達志影像／美聯社)