WSBL／首屆女籃選秀9人報名　籃協：好的開始

▲WSBL首屆選秀會由台電獲得狀元籤。(圖／資料照)

記者杜奕君／台北報導

WSBL聯賽經歷14季後，在第15季開打前終於有了首次的新人選秀會(訂於7月3日舉行)，此次報名參選名單也正式出爐，包括陳亭羽、楊芷瑜兩名具備國手資歷的新生代戰將也都報名參選。中華籃協秘書長李一中表示，「此次也有許多非UBA一級球隊的選手報名參選，對女籃體制正向發展絕對是好的開始。」

開打至今已經14個賽季，WSBL聯賽身為國內女子籃球最高殿堂，在邁入第15個賽季前終於即將擁有首次的新人選秀會，不過先前在各隊共識下，每隊將可保障5名「建教合作」名單。

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最終首屆WSBL選秀會共有9名選手完成報名，其中曾兩度入選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽，以及本屆世大運國手楊芷瑜是其中資歷最亮眼選手。

籃協秘書長李一中表示，「此次選秀會的舉辦，至少是個好的開始。針對本屆的各隊5名保障名單，接下來也將會逐年縮減，希望讓女籃環境更加健全。」

本次WSBL選秀會順位依據第14季例行賽排名，每一輪依序由第4名台電優先挑選球員、次由台元挑選、第3順位中華電信、第4順位則是冠軍隊國泰人壽，如球隊放棄該輪次權利，則代表該隊結束本次選秀。

2019年WSBL新人選秀會參加名單：

1. 林嘉慈(佛光)

2. 楊芷瑜(佛光)

3. 彭惠貞(佛光)

4. 葉碧芸(聖約翰)

5. 陳亭羽(北市大)

6. 彭玟靜(輔大)

7. 廖雅菱(師大)

8. 江佳穎(北大)

9. 賴冬婷(中原)

▲WSBL首屆選秀會將於7月3日正式登場。(圖／資料照)