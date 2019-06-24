運動雲

>

WSBL／首屆女籃選秀9人報名　籃協：好的開始

ETtoday運動雲

▲WSBL電信潘姿吟、台電郭佳紋。（圖／籃協提供）

▲WSBL首屆選秀會由台電獲得狀元籤。(圖／資料照)

記者杜奕君／台北報導

WSBL聯賽經歷14季後，在第15季開打前終於有了首次的新人選秀會(訂於7月3日舉行)，此次報名參選名單也正式出爐，包括陳亭羽、楊芷瑜兩名具備國手資歷的新生代戰將也都報名參選。中華籃協秘書長李一中表示，「此次也有許多非UBA一級球隊的選手報名參選，對女籃體制正向發展絕對是好的開始。」

開打至今已經14個賽季，WSBL聯賽身為國內女子籃球最高殿堂，在邁入第15個賽季前終於即將擁有首次的新人選秀會，不過先前在各隊共識下，每隊將可保障5名「建教合作」名單。

請繼續往下閱讀...

最終首屆WSBL選秀會共有9名選手完成報名，其中曾兩度入選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽，以及本屆世大運國手楊芷瑜是其中資歷最亮眼選手。

籃協秘書長李一中表示，「此次選秀會的舉辦，至少是個好的開始。針對本屆的各隊5名保障名單，接下來也將會逐年縮減，希望讓女籃環境更加健全。」

本次WSBL選秀會順位依據第14季例行賽排名，每一輪依序由第4名台電優先挑選球員、次由台元挑選、第3順位中華電信、第4順位則是冠軍隊國泰人壽，如球隊放棄該輪次權利，則代表該隊結束本次選秀。

2019年WSBL新人選秀會參加名單：
1. 林嘉慈(佛光)
2. 楊芷瑜(佛光)
3. 彭惠貞(佛光)
4. 葉碧芸(聖約翰)
5. 陳亭羽(北市大)
6. 彭玟靜(輔大)
7. 廖雅菱(師大)
8. 江佳穎(北大)
9. 賴冬婷(中原)

▲WSBL國泰陳薇安、黃鈴娟、藍浩語。（圖／籃協提供）

▲WSBL首屆選秀會將於7月3日正式登場。(圖／資料照)

關鍵字： WSBL新人選秀籃球陳亭羽楊芷瑜籃協李一中
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

WSBL／史上首屆新人選秀登場　9女將報名參選

FA隱藏版大魚　哈里斯月底連續會面東、西區球隊

首度談被湖人交易　球哥：這很不錯

沒有要求被交易？　保羅親喊話：我會留在火箭

熱門新聞

中職／選秀人數破紀錄　旅外回歸僅1人？

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

中職／火球男錯過旅美　劉劭威首度叩關選秀

伯明罕女網／謝淑薇奪本季第3冠！　決勝搶十力克德荷聯軍

中職／味全龍選秀狀元　葉君璋點名6人有機會

讀者回應

﻿

最新新聞

1不拍怪物奇兵2　柯瑞：日期衝突

2大專最佳姚冠瑋有望味全龍

3桃猿拚封王　翁瑋均先發搶勝

4Sonny北韓／人民晚上6點後不工作

5選秀人數明公布　高中3大物搶手

熱門新聞

1選秀人數破紀錄　旅外回僅1人？

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

4火球男錯旅美　劉劭威首叩關選秀

5伯明罕女網　謝淑薇奪本季第3冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

消失的右外野手，林勝傑在奇妙的界外區接殺了張志豪的界外飛球 | 06_22 兄弟 vs 統一 一局上

統一打者鬧雙胞，尷尬的時刻究竟誰能站上打擊區呢 | 06_22 兄弟 vs 統一 四局下

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

蔣智賢同樣繳出包含全壘打在內的三安猛打賞 | 06_22 富邦 vs Lamigo 賽後

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366