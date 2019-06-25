永恆的大鳥與魔術　博德與強森共獲NBA終身成就獎

▲大鳥柏德與魔術強森共同獲得NBA終身成就獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA年度頒獎典禮，在「終身成就獎」部分，由80年代攜手締造NBA傳奇的兩大球星「大鳥」柏德(Larry Bird)、魔術強森(Magic Johnson)共同獲獎，這兩位帶領整個NBA聯盟創造80年代不可思議榮光的傳奇戰將，又一次攜手成就傳奇歷史。

在80年代幫助NBA迅速成為全球關注職業運動，當時的「東大鳥西魔術」經典對決戲碼絕對功不可沒，大鳥柏德與魔術強森這兩位NBA傳奇球星的翩然降臨，讓塞爾提克與湖人的輝煌傳奇歷史更添榮光。

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此次終身成就獎頒發也別具巧思，NBA官方特別以兩人如果在現在加入NBA，會創造何等局面為話題，製作了一段專屬影片，透過一系列話題炒作與發想，強調博德與強森的偉大絕對足以跨越歷史洪流，成為籃球史上的永恆傳奇。

「白人希望」柏德，可說是80年代的全能前鋒代表，雖然生涯以精準外線聞名，但柏德在防守甚至傳球上，也有其獨到功夫，生涯幫助綠衫軍3度奪冠，個人也拿下3座年度MVP、2座冠軍賽MVP，甚至在退役後也拿下過1座年度最佳教練、1座年度最佳總管殊榮，籃球生涯可說是完美無懈可擊。

至於永遠的「魔術師」強森，以6呎9吋巨型身材主打控球後衛，誇張絢麗的傳球，帶領了紫金軍團最令球迷如癡如醉的「showtime」時光，魔術強森替湖人5度奪冠，個人也拿下3座年度MVP、3座總冠軍MVP，與柏德同樣帶來了跨時代的榮耀時刻。

在場上既是敵人，又是朋友，柏德與強森攜手在1992年幫助美國男籃「夢幻1隊」打下巴塞隆納奧運金牌，今年又連袂獲得NBA終身成就獎肯定，可說是對兩人籃球生涯的最高推崇展現。

▲大鳥與魔術，攜手替NBA打下80年代的輝煌歷史。(圖／達志影像／美聯社)