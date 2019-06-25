希臘怪物飆淚勇奪年度MVP　安戴托昆波成就生涯榮耀

▲安戴托昆波不負眾望，拿下年度MVP殊榮。(圖／路透社)

記者杜奕君／綜合報導

NBA在25日進行2018-19賽季年度獎項頒獎典禮，眾所矚目的「年度MVP」最大獎，公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)不負眾望，奪下生涯首座年度MVP大獎，來自希臘的他，也是史上第2位來自歐陸的MVP得主。字母哥在獲獎致詞時忍不住感動淚崩，並感謝家人、團隊的全力支持相挺，才能走到今天。

本季「年度MVP」大獎，最終由安戴托昆波、火箭「大鬍子」哈登(James Harden)以及雷霆明星鋒衛喬治(Paul George)獲得最終入選。

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其中「字母哥」率領公鹿打出聯盟最佳的例行賽60勝22敗戰績，哈登則是挑戰MVP 2連霸，至於喬治則是憑藉攻守兩端的生涯最佳表現，獲得最終3強提名肯定，最終字母哥也不負眾望獲獎。

安戴托昆波本季平均可繳出27.7分、12.5籃板、5.9助攻及1.3抄截、1.5阻攻，這也是他生涯首度獲得例行賽MVP肯定，「字母哥」獲獎後上台一度略顯緊張，最終也忍不住感動「淚崩」，但他也不忘感謝家人、團隊的一路支持，讓自己能以百分之百的態度奮戰。

▲公鹿字母哥勇奪年度MVP，上台致詞時忍不住淚崩。(圖／達志影像／美聯社)