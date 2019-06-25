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快艇威廉斯勇奪年度最佳第6人　史上3度獲獎平NBA紀錄

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▲快艇威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯贏得2018-19賽季NBA「年度最佳第6人」獎項。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

NBA在25日進行2018-19賽季年度獎項頒獎典禮，在「年度最佳第6人」獎項方面，快艇「板凳殺手」威廉斯(Lou Williams)不負眾望，擊敗隊友哈瑞爾(Montrezl Harrell)以及溜馬長人薩波尼斯(Domantas Sabonis)，連兩年拿下年度最佳第6人肯定，威廉斯也是生涯3度獲獎，追平克勞佛(Jamal Crawford)保持的聯盟紀錄。

此次年度最佳第6人獎項，共有快艇威廉斯、哈瑞爾及溜馬薩波尼斯3人入圍，而快艇砍將威廉斯不負眾望，以場均20分、3籃板、5.4助攻的精采表現，連續兩年獲得此獎肯定。

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加上2014-15賽季效力暴龍時也曾拿下年度最佳第6人獎項，威廉斯也追平名將克勞佛，生涯3度拿下年度最佳第6人獎項的聯盟紀錄，在NBA名留青史。

威廉斯上台領獎時，不忘感謝隊友哈瑞爾，也特別強調此獎要與隊友共享，一隊內同時兩名優質板凳球員入選年度第6人候選名單，快艇本季優質的板凳戰力確實相當亮眼。

▲▼太陽克勞佛(Jamal Crawford)。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉斯追平名將克勞佛，成為史上第2位3度拿下年度最佳第6人獎項好手。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 年度最佳第6人威廉斯快艇哈瑞爾薩波尼斯NBA籃球克勞佛
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