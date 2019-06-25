公鹿巴登霍澤2奪年度最佳教練　領獎談家人感性淚崩

▲公鹿巴登霍澤勇奪2018-19賽季NBA年度最佳教練。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

NBA在25日進行2018-19賽季年度獎項頒獎典禮，其中在「年度最佳教練」獎項上，公鹿巴登霍澤(Mike Budenholzer)領軍打出聯盟例行賽最佳的60勝22敗，順利贏得此獎，這也是他繼2014-15賽季(時任老鷹總教練)後，生涯第2度贏得年度最佳教練肯定，巴登霍澤領獎時提到家人，也感性落下男兒淚。

本季年度最佳教練3名候選人除了公鹿巴登霍澤外，幫助金塊拿下西區次佳54勝28敗的馬龍(Mike Malone)，以及帶領快艇打下48勝34敗的瑞佛斯(Doc Rivers)，都獲得入圍肯定。

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但最終帶領公鹿打下全聯盟例行賽最佳60勝22敗的巴登霍澤，仍力壓群雄獲得此獎，這也是他教練生涯2度贏得NBA年度最佳教練肯定，2014-15賽季他執教老鷹時，也曾贏得此殊榮。

巴登霍澤獲獎時除了感謝公鹿團隊，在提到家人一路支持時，也感性哽咽落下男兒淚，雖然本季最終未能帶領公鹿衝擊年度總冠軍，但巴登霍澤整季的穩定執教功力，又再次贏得最高殊榮肯定。

▲公鹿在巴登霍澤領軍下，蛻變成為聯盟頂尖勁旅。(圖／達志影像／美聯社)