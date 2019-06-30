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華克前進塞爾提克？　全因黃蜂5年1.9億「不尊重」報價

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▲黃蜂林書豪、華克；熱火韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克傳出可能前進塞爾提克效力。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA自由市場啟動進入倒數時刻，身為本年FA大魚的華克(Kemba Walker)究竟是否續留黃蜂，或是如外傳可能前進塞爾提克成為綠衫軍新領袖，也成為外界關注焦點。根據美國媒體報導，黃蜂球團不僅未給予華克5年2.21億美金的頂級合約，報價甚至低於5年1.9億，因此成為華克可能離隊主因。

「天行者」華克上季不僅打出25.6分、4.4籃板、5.9助攻的生涯最佳表現，效力黃蜂至今已8季的他，更成為球隊當仁不讓的絕對領袖，華克也早早表示「效忠」心態，願意在夏洛特終老職業生涯。

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但近期狀況卻急轉直下，華克意外傳出可能在自由市場轉投效塞爾提克，成為綠衫軍在厄文(Kyrie Irving)可能離隊後，最新的後場領袖，根據美國媒體報導指出，黃蜂過於不尊重的薪資報價，可能就是主因。

根據NBA現行薪資規定，華克若續留黃蜂，最高可以拿到5年2.21億美金的續約價碼，但黃蜂球團不僅未開出此價碼，續約價碼甚至低於5年1.9億，也讓雙方在合約談判上出現極大分歧。

這也成為華克可能離隊的最大主因，即便老早就表態願意續留夏洛特，但華克面對球團的不尊重態度，很可能成為他轉投塞爾提克，並選擇這份4年1.41億美金合約的最大主因。

本次NBA自由球員市場將於台灣時間7月1日正式啟動，屆時華克是否真會前進傳統勁旅綠衫軍，很快就將有最後答案。

▲黃蜂華克。（圖／達志影像／美聯社）

▲華克與黃蜂的續約談判並不順利。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 華克天行者黃蜂NBA籃球Kemba Walker綠衫軍塞爾提克
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