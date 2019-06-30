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零號探員回來了　亞瑞納斯BIG 3復出首秀就飆致勝罰球

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▲亞瑞納斯在BIG 3聯賽復出首戰就飆進致勝罰球。(影片源自youtube，如遭移除請見諒)

記者杜奕君／綜合報導

昔日在NBA賽場憑藉強大心臟與飆分手感贏得「零號探員」美名，亞瑞納斯(Gilbert Arenas)在早早退出NBA後，今年正式於BIG 3籃球聯賽復出，成為擴編新軍「敵軍隊」(Enemies)隊長。亞瑞納斯30日登場首戰就飆進致勝罰球領軍取勝，首役也繳出13分、2籃板的穩定表現，身手不減當年。

當年效力巫師時期，成為聯盟頂尖球星，並以強大的飆分能力獲得「零號探員」美名，亞瑞納斯生涯後期卻意外鬧出「持槍事件」，讓他在2012年，年僅30歲時就自NBA賽場消失，成為聯盟快速殞落的一顆流星。

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不過亞瑞納斯在今年終於再次復出，只不過戰場轉移到擁有多位NBA退役球星在陣的「BIG 3」3對3籃球聯賽，亞瑞納斯並成為敵軍隊隊長，並展現積極鍛鍊決心。

雖然上周開幕戰並未隨隊登場，但本周在夏洛特的比賽，亞瑞納斯終於披掛上陣，並對決昔日巫師時期的老戰友史蒂文森(DeShawn Stevenson)所屬的球霸隊(Ball Hogs)。

此戰昔日NBA兩大砍將對決，也確實展現高水準，史蒂文森繳出14分、5籃板、3助攻、2抄截(BIG 3籃球聯賽以單場先拿50分隊伍取勝)，但亞瑞納斯不僅罰進致勝罰球，復出首秀也貢獻13分，成為敵軍隊贏得2連勝功臣。

砍進致勝罰球的亞瑞納斯賽後霸氣表示，「這就是我會做的事，這是我血液裡的就有的東西。」

亞瑞納斯生涯平均能繳出20.7分、3.9籃板、5.3助攻，並曾3度入選聯盟明星賽，兩次年度第2隊、1次年度第3隊，也是2003年NBA年度進步獎得主。

亞瑞納斯認為他能夠擊敗50歲的喬丹。(圖／達志影像／美聯社)

▲亞瑞納斯當年是NBA頂尖球星。(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 亞瑞納斯零號探員BIG 3Gilbert ArenasNBA籃球
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