自由市場8猛將　NBA權力版圖戰將開打

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2019年自由球員市場將於台灣時間7月1日展開，本次將有多位頂尖好手成為FA市場大魚，其中更不乏杜蘭特(Kevin Durant)、雷納德(Kawhi Leonard)、厄文(Kyrie Irving)這樣的聯盟頂尖球星，以下就是此次NBA自由市場的8大焦點星，無論前進何隊，都可能帶來撼動聯盟勢力版圖的重量級影響。

1. 雷納德

身為2018-19賽季暴龍奪冠封王的最大要角，雷納德已經證明了自己的實力，絕對已經是聯盟最頂尖水準，接下來無論哪隊獲得「可愛」加盟，都將瞬間成為爭冠的頂級強權之一。

2. 杜蘭特

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如果沒有發生總冠軍G5的阿基里斯腱憾事，KD這個夏天何去何從，很可能就將是聯盟最受關注焦點。但杜蘭特即便下個賽季恐將全數報銷復健，但仍是FA市場的最大焦點星，續留母隊將可簽下5年2.21億美金的超級合約，即便轉投他隊，也將有4年1.64億美金價碼。

3. 厄文



對厄文來說，離開待得不愉快的塞爾提克似乎已是定局，雖然續留價碼最高可達5年1.9億美金，但轉投他隊同樣也有4年1.41億美金價碼，遠離波士頓重新出發，或許會是厄文的最佳選擇。

4. 湯普森



「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)的情況與KD有些類似，在總冠軍戰G6出現左膝十字韌帶撕裂嚴重傷勢，預計最快將於下賽季的2月份才可能逐步復出，湯普森眼前最好的選擇，或許就是續留勇士，最高可達5年1.9億美金的價碼，也足以成為勇士球團對這位悍將的最大敬意。

5. 華克



「天行者」華克(Kemba Walker)在這個賽季同樣繳出生涯最佳表現，身為球隊一哥的領袖氣質也獲得認證，更是與杜蘭特「唯二」符合續留母隊，能簽下5年2.21億美金超級合約好手。但屬於小市場球隊的黃蜂，已經傳出續約價碼將低於1.9億美金，因此華克前進塞爾提克傳聞不斷，有機會成為綠衫軍的最新後場領袖。

6. 巴特勒



相較於上述5人，巴特勒的整體實力絕對足以列為聯盟頂尖，但巴特勒在成為一名能夠鼓舞團隊的合格領袖上，顯然還需再下功夫。或許成為王牌球星身旁的輔佐角色，會是巴特勒的最佳使用方式，這位攻守兼備的側翼好手接下來是否成為爭冠列強的最後一塊拼圖，也頗值得期待。

7. 羅素



同樣是本季打出個人優質身價，甚至讓籃網挺進季後賽行列，羅素原本該是球隊全力續留的新興少主，但羅素(D'Angelo Russell)卻可能在厄文前來情況下出現「排擠效應」而被迫離隊。但平心而論，年僅23歲的羅素絕對具有再成長的本錢，也將是值得培養的球星潛力股。

8. 米德爾頓



相較於前7位頂尖球星，來自公鹿的米德爾頓(Khris Middleton)若選擇續留，同樣具有最高5年1.9億美金的續約價碼，本季平均繳出18.3分、6籃板、4.3助攻，甚至每場還能投進2.3記三分球，先前已經放話將以簽下大約為目標，米德爾頓有濃厚機會能續留公鹿，並輔佐安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)持續衝擊總冠軍。