1.41億美金轉戰籃網？　沃神：厄文將前進布魯克林

▲厄文幾乎確定新東家將是籃網。(圖／達志影像／美聯社)

記者杜奕君／綜合報導

全美最具權威性的「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)再度爆料，稱天王球星厄文(Kyrie Irving)幾乎篤定前進布魯克林，將加盟籃網簽下4年1億4100萬美金合約。沃神指出厄文將會於美國時間周日與籃網高層會晤，雙方將在最短時間內達成加盟協議。

2018-19賽季結束後，厄文隨即宣告恢復自由身，加上本季他與綠衫軍團隊摩擦不斷情況下，厄文離隊傳聞也間接獲得證實，如今ESPN權威記者「沃神」也明白指出，厄文接下來的新東家很可能就是同屬東區的新興勁旅籃網。

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從厄文宣布投入自由球員市場，包括先前解雇原有經紀人，改投入知名嘻哈天王，也是籃網股東之一的Jay-Z擁有經紀公司ROC Nation Sports，厄文要投向籃網陣營的態度可說相當明顯，如今局勢也逐漸明朗，據「沃神」報導指出，厄文與籃網即將在最短時間內，就達成加盟簽約協議。

而厄文即將進駐籃網後場情況下，本季打出生涯年表現的籃網主控羅素(D'Angelo Russell)也幾乎篤定離隊，但後續是否採取「先簽後換」模式將羅素送往適合球隊，仍需視球團後續談判結果而定。

反觀幾乎確定失去厄文情況下，塞爾提克包括中樞大將霍佛德(Al Horford)也確定跳出現有合約投入自由市場，未來綠衫軍不僅將面臨重建期，且一次失去兩名最重要主力大將，可能將以坦圖(Jayson Tatum)為核心進行重建。

▲綠衫軍在可能失去厄文、霍佛德情況下，新賽季將由年輕前鋒坦圖當家。(圖／達志影像／美聯社)