瓊斯盃／郭佳紋國家1隊初體驗　展現力量幫助球隊

▲郭佳紋首次入選瓊斯盃中華藍陣容，希望盡全力幫助球隊打下佳績。（圖／資料照）

記者杜奕君／新北報導

生涯首次入選瓊斯盃國手，就直接進入由國家1隊為班底的中華藍，台電「漂亮寶貝」郭佳紋談起即將到來的瓊斯盃初體驗，仍是有著滿滿期待。這位台電女籃的全能鋒衛好手，也強調希望用自身的力量，去幫助中華藍在瓊斯盃爭取最佳成績，也希望在多位旅外好手身上，學習到更多技能與經驗值。

雖然近兩年台電面臨戰績低潮期，但郭佳紋卻是陣中，甚至整個WSBL聯賽的一顆冉冉上升新星，全能身手也讓本屆瓊斯盃中華藍教練華格納欽點，將她納入此次國家1隊陣容。

請繼續往下閱讀...

不過由於華格納目前正帶隊遠征拿坡里世大運，因此集訓邁入第2周的中華藍，目前仍處於熟悉彼此及調整階段，包括幾名WCBA旅外球星，也將在近日陸續報到。

郭佳紋表示，「目前中華藍應該還處於整合階段，我們現在都照著華格納既有的訓練計劃執行，但是畢竟我不像陣中許多球員和他配合過多年，因此還是需要趕快適應整個國家隊體系。」

首度入選瓊斯盃國手，郭佳紋就直接進入1隊陣容，對此她也喊話，「希望用盡自己的一切力量，去幫助球隊爭取最佳表現。」

本屆瓊斯盃女籃將於7月23至28日開打，地點則在新莊體育館進行。

▲郭佳紋是近年來台電女籃主力球星。（圖／資料照）