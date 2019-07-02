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郭佳紋、楊孟樺雙姝領銜　台電2019球類FUN電營開跑

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▲2019台電「球類FUN電營」，女排楊孟樺、女籃郭佳紋。（圖／記者杜奕君攝）

▲2019台電「球類FUN電營」2日盛大開訓。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

舉辦邁入第4年的台電年度暑期球隊夏令營，匯集旗下棒球、足球、排球、籃球、羽球等5種項目，共計6支球隊的菁英好手，展開為期兩個月的「球類FUN電營」，此次特別在全國12場次接力開訓，2日更由國內排球「自由女神」楊孟樺以及女籃「漂亮寶貝」郭佳紋領軍，為今年度賽事盛大揭幕。

耕耘台灣體壇多年的台電，母企業旗下共擁有男棒、男足、男排、女排、女籃及羽球等贊助隊伍及國手，此次也特別連續第4年舉辦球類夏令營，希望讓更多學童能領略運動之美。

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自7月2日至8月24日為期兩個月的「球類FUN電營」，此次也特別擴大至全國北、中、南、東部甚至澎湖離島等12場次，招生人數將再次突破新高來到3600人，由台電各球類國手組成的優質師資教練團，將陪伴參訓學童度過這個暑假。

▲2019台電「球類FUN電營」，女排楊孟樺、女籃郭佳紋。（圖／記者杜奕君攝）

▲台電女排「自由女神」楊孟樺親自下場示範花式訓練表演。（圖／記者杜奕君攝）

2日台電也特別舉辦開訓典禮，旗下排球「自由女神」楊孟樺以及女籃「漂亮寶貝」郭佳紋領軍，包括男子棒球的「亞運鐵捕」陳瑞慕、男子排球的「閃電丸子」張善源、男足「台灣隊長」陳毅維、女子羽球的「女單好手」宋碩芸都帶領學童參與開訓儀式。

現場台電男、女排選手更合力上演了一段融入訓練與花式美技的震撼表演，超猛的殺球技巧與準度，都贏得學員滿堂彩。

女排好手楊孟樺就說，「這樣的夏令營已經舉辦邁入第4年，自己在教導小朋友上，已經算是駕輕就熟，但有時遇到比較頑皮的小朋友，還是會展現嚴肅一面，希望孩子們不僅學到球技，更要懂得團體紀律的真諦。」

至於WSBL的女籃漂亮寶貝郭佳紋則說，「本次總招生人數來到破紀錄的3600人，平均每場就要面對300個學員，自己終於懂得教練的辛苦，但帶領孩子們一同學習、成長，也是自己在打球之餘的另類收穫。」

▲2019台電「球類FUN電營」，女排楊孟樺、女籃郭佳紋。（圖／記者杜奕君攝）

▲台電女籃一字排開，包括陣中「漂亮寶貝」郭佳紋(右2)都將擔任指導師資。(圖／記者杜奕君攝)

關鍵字： 台電女排排球楊孟樺林紀妏WSBL籃球郭佳紋球類FUN電營
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