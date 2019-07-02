運動雲

>

WSBL／選秀狀元賣關子？　林紀妏：挑即戰力優先

ETtoday運動雲

▲2019台電「球類FUN電營」，女排楊孟樺、女籃郭佳紋。（圖／記者杜奕君攝）

▲台電手握此次選秀狀元籤，全隊上下都相當期待。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

WSBL邁向第15季之際，終於將在7月3日舉辦首屆「新人選秀會」，而手握首輪狀元籤的台電女籃，究竟會挑選哪位選手成為WSBL史上首位新人選秀狀元，也格外引發外界關注。對此，總教練林紀妏仍選擇不透露口風，強調會針對需要的位置進行補強，特別是「即戰力」，將會優先考量。

女籃史上首次的新人選秀，3日就將正式登場，而握有狀元籤的台電究竟會挑中哪位選手成為WSBL史上首位「選秀狀元」，自然就是此次選秀會的最大焦點所在。

請繼續往下閱讀...

平心而論，過去兩季例行賽以「全敗」收場，台電的整體戰力確實需要大肆補強，才能與其餘3隊做出長遠性抗衡，台電總教練林紀妏就表示，「很榮幸，在這歷史性的一刻，台電能獲得這個選秀狀元籤，目前我們仍針對需要的位置考量補強，至於人選則仍在評估當中。」

雖然堅持不透露「口袋人選」，但林紀妏強調，「即戰力，會是選材上的優先考量，也希望透過選秀制度的落實，讓女籃推動更加完善。」

本屆WSBL新人選秀會共有9名球員報名，其中曾入選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽以及本屆世大運國手楊芷瑜，都被視為可能的狀元人選。

▲▼台電女籃第13季WSBL全敗，總教練林紀妏 。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲台電教頭林紀妏認為即戰力球員，會是選秀時的優先考量。（圖／資料照）

關鍵字： 林紀妏WSBL籃球郭佳紋選秀選秀狀元
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

WSBL／台電「狀元籤」怎麼選？　郭佳紋：盼選長人入隊

瓊斯盃／郭佳紋國家1隊初體驗　展現力量幫助球隊

郭佳紋、楊孟樺雙姝領銜　台電2019球類FUN電營開跑

CBA／破紀錄6台將選秀　資格放寬恐引發後續效應

熱門新聞

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

中職／感謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

柯瑞飛往紐約途中KD已轉投籃網　咖哩仍當面致謝當最後一次隊友

洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

湖人超暴龍成雷納德首選　伊古達拉、聖堂射手也要來？

大谷翔平單手撈全壘打！　生涯3度雙響砲超越棒球之神

讀者回應

﻿

最新新聞

1U18中華隊先對巴拿馬再戰美國

2王柏融雙安　火腿止6連敗

3苦練成怪物　朱育賢鼓勵後輩放膽

4選秀狀元怎挑？　林紀妏：即戰力優先

5LLB中華21比0擊退關島2連勝

熱門新聞

1朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

2謝味全龍肯定　魏全：鬆了一口氣

3柯瑞飛紐約時KD已轉籃網仍當面致謝

4洋基準備簽下媲美楚特16歲超大物

5湖人超暴龍成雷納德首選

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

林益全擊出一壘方向滾地球，蘇緯達接住後再傳二壘，形成雙殺 | 06_30 富邦 vs 兄弟 九局上

中職選秀專題-大物高中生入侵

批蔡政府「腦袋壞掉」搞一國兩制　韓國瑜邀大家：來高雄把錢花光

獵鷹、黑蝠鱝《黑鏡5》「親了」！　 螳螂女胸前開V激吻肌肉男

屏東驚見龍捲風！狂風猛襲肆虐　廟宇棚頂遭捲飛...小貨車被吹翻

男子偷拍空服員被抓惱羞成怒 派爸爸上場幫腔怒罵「混蛋！」

網諷韓國瑜「自製人頭塞子」　0止漏功能萬人傻眼：這麼沒用
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366