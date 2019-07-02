WSBL／選秀狀元賣關子？　林紀妏：挑即戰力優先

▲台電手握此次選秀狀元籤，全隊上下都相當期待。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

WSBL邁向第15季之際，終於將在7月3日舉辦首屆「新人選秀會」，而手握首輪狀元籤的台電女籃，究竟會挑選哪位選手成為WSBL史上首位新人選秀狀元，也格外引發外界關注。對此，總教練林紀妏仍選擇不透露口風，強調會針對需要的位置進行補強，特別是「即戰力」，將會優先考量。

女籃史上首次的新人選秀，3日就將正式登場，而握有狀元籤的台電究竟會挑中哪位選手成為WSBL史上首位「選秀狀元」，自然就是此次選秀會的最大焦點所在。

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平心而論，過去兩季例行賽以「全敗」收場，台電的整體戰力確實需要大肆補強，才能與其餘3隊做出長遠性抗衡，台電總教練林紀妏就表示，「很榮幸，在這歷史性的一刻，台電能獲得這個選秀狀元籤，目前我們仍針對需要的位置考量補強，至於人選則仍在評估當中。」

雖然堅持不透露「口袋人選」，但林紀妏強調，「即戰力，會是選材上的優先考量，也希望透過選秀制度的落實，讓女籃推動更加完善。」

本屆WSBL新人選秀會共有9名球員報名，其中曾入選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽以及本屆世大運國手楊芷瑜，都被視為可能的狀元人選。

▲台電教頭林紀妏認為即戰力球員，會是選秀時的優先考量。（圖／資料照）