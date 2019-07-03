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表弟沒人要？　沃神：當前已無卡森斯的市場

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▲2019 NBA總冠軍G5，卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／CFP）

▲卡森斯至今在NBA自由市場仍乏人問津。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

本季大約有200位球員成為自由球員情況下，NBA自由市場啟動後就呈現相當熱絡狀況，但明星中鋒「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)至今卻仍是乏人問津狀況， NBA權威記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)便指出，「目前已經沒有卡森斯的市場，他希望拿到的大約根本不可能發生。」

上季以1年低薪加盟勇士，卡森斯原本期望藉由勇士的強大戰力，幫助自己慢慢調整找回身手，走出阿基里斯腱斷裂後的傷病陰影。但卡森斯下半季回歸後，整體表現時好時壞，勇士最終也衛冕失利，讓卡森斯的奪冠夢碎。

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球季結束後恢復自由身，卡森斯評估希望拿到一紙年薪1200萬到2000萬美金的合約，但隨著自由市場開市，卡森斯至今仍呈現乏人問津狀態，遲遲未有加盟新東家消息傳出。

NBA權威記者「沃神」就表示，「現在已經沒有屬於卡森斯的市場了，他根本無法得到想要的大約，我甚至不確定他現在能不能拿到一張跟去年勇士一樣的中產合約。」

現年28歲的卡森斯，上季與勇士簽下1年530萬美金的中產合約，但因為阿基里斯腱傷勢直到1月才正式復出，季後賽一度又因為大腿股四頭肌受傷缺陣，導致表現並未恢復過往水準。

卡森斯本人先前曾表示，「自己就是保持開放態度！」但隨著各隊薪資空間逐漸飽和，或許重返勇士陣營效力，也會是卡森斯可能的選項之一。

▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯仍有一定的禁區戰力。（圖／達志影像／美聯社）

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