WSBL／史上首度女籃選秀　台電樂選「佛光鐵三角」接班

▲WSBL史上首屆新人選秀會，9名參選球員共4人中選。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

史上首次舉辦的WSBL女籃選秀會，3日下午正式登場，手握第1順位「狀元籤」的台電，選擇本屆世大運國手中鋒楊芷瑜成為選秀狀元，後續2、3輪又接連選進來自佛光的彭惠貞、林嘉慈，堪稱本屆選秀會最大收穫球隊。台電總教練林紀妏表示，「這3人很有默契，未來就是台電的新鐵三角。」

WSBL開打至今即將邁入第15季，終於首度舉辦官方選秀會，在各隊可保障5名「建教合作」保障名單下，此次仍吸引9名球員參選。

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選秀會上，握有狀元籤的台電率先選進楊芷瑜，第2順位台元則挑中兩度入選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽，至於電信、國泰則是罕見在首輪就「終止指名」不選。

▲台電在首屆WSBL選秀挑進佛光3將組成台電新鐵三角。（圖／記者杜奕君攝）

隨後第2輪台電仍挑進來自佛光大學的彭惠貞，台元第2輪則也終止指名，第3輪台電再選了佛光的林嘉慈。

台電總教練林紀妏表示，「會在第1順位選擇楊芷瑜，最主要仍是球隊確實很缺長人，後續再挑中彭惠貞、林嘉慈，我相信他們3人有足夠默契，會是台電的新鐵三角。」

▲台電總教練林紀妏用選秀狀元籤挑上本屆世大運國手楊芷瑜。（圖／記者杜奕君攝）

由於楊芷瑜此次入選世大運女籃遠征拿坡哩，所以此次缺席選秀會，彭惠貞和林嘉慈都表示，「選前很焦慮，本來就很希望在一隊，但覺得機率不大，沒想到3人真的又能一起當隊友，我們的期待成真了！」

首屆WSBL選秀會共計9人參選，最終共計4人中選，確實也讓國內女籃環境踏出新的一步。

▲台元用選秀榜眼籤挑進陳亭羽。（圖／記者杜奕君攝）