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WSBL／史上首次女籃選秀會　陳亭羽、楊芷瑜狀元大熱門

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▲▼瓊斯盃女籃中華白對印度,陳亭羽。（圖／記者季相儒攝）

▲曾兩度入選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽，有機會成為首屆WSBL選秀狀元。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

WSBL第15季即將開打前，史上首次的女籃「新人選秀會」，終於要在3日下午正式登場。經歷了漫長的14個賽季等待，國內女籃環境也總算踏出改革的重要一步。此次選秀會雖仍有「保障名單」限制，且共計僅有9人報名參選，但象徵意義仍值得肯定，此次具有國手資歷的陳亭羽、楊芷瑜也被視為狀元熱門人選。

開打即將邁入第15個賽季，國內女籃最高殿堂WSBL聯賽終於要舉辦首場新人選秀會，雖然此次4隊仍可提出(每隊5人)的建教合作「保障名單」，但對於有心投入WSBL殿堂的年輕球員，訂出明確的選秀辦法及薪資透明化，仍然是重要的里程碑及革新。

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此次選秀共計有9人參加，包括兩次當選瓊斯盃中華白國手的陳亭羽及本屆拿坡里世大運國手楊芷瑜，另外包括上季替佛光大學奪冠的幾名主力班底如林嘉慈、彭惠貞也都報名參選。

此次WSBL選秀會待選球員名單如下：林嘉慈(佛光)、楊芷瑜(佛光)、彭惠貞(佛光)、葉碧芸(聖約翰)、陳亭羽(北市大)、彭玟靜(輔大)、廖雅菱(師大)、江佳穎(北大)、賴冬婷(中原)。

而上季例行賽墊底的台電，則握有首輪第1順位的狀元籤，其次依序為台元、電信、國泰。

UBA佛光大學楊芷瑜。(圖／大專體總提供)

▲本屆世大運國手楊芷瑜，此次也報名WSBL選秀。（圖／資料照）

關鍵字： WSBL選秀陳亭羽楊芷瑜女籃籃球
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