金塊「KD 2代」成玻璃人　小波特左膝扭傷夏季聯賽報銷

▲新秀賽季因傷全數報銷的小波特，又在訓練營傳出左膝扭傷狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

新秀賽季就因為下背脊椎顯微修復手術而整季報銷，金塊小波特(Michael Porter Jr.)仍舊因為出色天賦及身手，被視為杜蘭特(Kevin Durant)類型的優質好手，也被母隊金塊寄予厚望。不過5日他在金塊隊內訓練營又傳出扭傷左膝狀況，後續夏季聯賽也可能將因傷缺陣，可說是傷勢「玻璃人」陰影揮之不去。

2018年選前就被視為「選秀狀元」大熱門，波特卻因為脊椎傷勢，不僅選秀順位滑落至首輪第14順位，甚至整個2018-19賽季也全數因復健而報銷。

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不過身高達208公分，天賦與體能都十分驚人的小波特，日前正式復出投入訓練，無論投射與優質的運動能力，都很難讓人不將他的「模板」對比於天王球星杜蘭特，人高手長卻有著優異面框技巧的小波特，也期待以健康狀況回歸NBA。

但5日就傳出小波特在金塊隊內練習時，不慎扭傷左膝退場，且後續確定不會在夏季聯賽登場，詳細的傷勢狀況及恢復時間，仍需金塊球團進行評估。

平心而論，小波特的個人條件，絕對具備在NBA賽場大放異彩本錢，但接二連三的傷勢狀況出現，不免也讓他被貼上「玻璃人」標籤，接下來該如何強化個人體態及對抗性，或許就將是小波特在登上NBA舞台時的最大課題。

▲小波特可能因為左膝傷勢缺席夏季聯賽。（圖／達志影像／美聯社）