世大運／中華女籃首戰告捷　75比54擊潰斯洛伐克

▲拿坡里世大運，中華女籃首戰告捷。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

記者杜奕君／綜合報導

上屆台北世大運風光拿下女籃銅牌榮耀，中華女籃在本屆拿坡里世大運首戰3日晚間登場，面對世界排名第28位的斯洛伐克，中華女將發揮凌厲攻勢，上半場便取得14分領先，最終更以75比54擊潰對手，風光拿下開門紅。

本屆中華女籃同樣由上屆銅牌總教練華格納領軍，12員好手中有6人是上屆銅牌班底，另外再加入6位新血陣容，希望能在本屆同樣鎖定奪牌。

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中華隊預賽被分在C組，將與斯洛伐克、美國及墨西哥交手，爭取分組前2晉級複賽。3日首戰面對FIBA世界排名第28位的斯洛伐克，中華隊上半場就攻勢不斷，取得43比29領先。

▲中華女籃彭曉彤指揮隊友走位。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

下半場易籃再戰，中華女將們儘管攻勢趨緩，但防守端展現強悍本色，下半場僅讓對手拿下25分，終場就以21分之差擊敗對手，順利搶得本屆世大運首勝。此戰中華隊以黃鈴娟拿下12分最佳，陳薇安也貢獻10分、6籃板。

中華隊下一戰將面對強敵美國，美國女籃此次仍與上屆相同，以NCAA單一球隊出征世大運，此次美國女籃由密西西比州大為化身，該校在2017及2018年都拿下NCAA亞軍，實力絕對是本屆頂尖水準。

本屆中華女籃世大運12人名單包括黃鈴娟、羅蘋、韓雅恩、陳薇安、徐玉蓮、彭曉彤、林蝶、陳孟欣、羅培甄、劉昕妤、楊芷瑜、朱育勤。

▲中華女籃羅蘋賣力防守。（圖／取自大專體總粉絲專頁）