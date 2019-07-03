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WSBL／各隊保護名單曝光　國泰納入高中新星邱群琋

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▲WSBL新人選秀會，台電林紀妏、彭惠貞、林嘉慈，台元陳亭羽。（圖／記者杜奕君攝）

▲首屆WSBL選秀會，各隊保護名單公佈。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

開打14季以來，首度登場的WSBL新人選秀會正式落幕，包括國泰、電信兩強都選擇在首輪就「放棄」不選，原因就在於選前各隊就達成每隊最多可5人的建教合作「保護名單」，共計4隊共19人名單也於選後正式曝光。其中國泰更是納入剛剛才要升上高中1年級的超級新星邱群琋。

首屆WSBL選秀會，在國泰、電信兩支上季例行賽1、2名球隊首輪就「棄選」的奇特狀況下落幕，這其中最大原因，就在於選前各隊就確定可保有最多5名的建教合作保留名單，也讓各隊在選前，就可先「固樁」保留潛力新星。

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以女籃王者國泰為例，此次在保護名單就放入放入淡水商工王玥媞、郭虹廷，以及永仁高中長人丁芷蓉、鄭慧慈及準高中新鮮人邱群琋。

其中邱群琋可說是永仁高中的潛力超新星，本屆JHBL國中籃球聯賽，邱群琋就因為跳級入選ISF世界中學生籃球錦標賽，因此永仁高中(國中部)最終也無緣完成冠軍4連霸。

至於電信女籃則是與台師大擁有建教關係，其中包括劉惠茹、黃子涵、陳雅彤、徐詩涵及吳明臻。

台元則和世新大學進行建教合作，包括王牌長人林跌，以及方妤、許玟瑄、蘇嘉嫻、林妘樺等好手，被列入此次保障名單。

本屆選秀會一舉補進3名新秀的台電，保護名單則以HBL金甌女中的廖瑋晴、彭楹芷、林奕瑄、柯采璇等高中球員為主。

不過這樣的保護名單制度，除了今年5人、明年選秀降為3人外，後年選秀就可能完全終止，但詳細結果仍需要各隊討論後才會正式出爐。

▲永仁高中女籃隊後衛邱群琋。（圖／記者魏有德攝）

▲準高1生邱群琋被國泰列入保護名單。（圖／記者魏有德攝）

關鍵字： WSBL保護名單邱群琋陳亭羽楊芷瑜女籃籃球彭惠貞林嘉慈選秀狀元
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