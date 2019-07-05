NBA神射化身天菜大廚　快艇加里納利樂做巨無霸潛艇堡

▲快艇神射加里納利化身大廚樂做潛艇堡。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

NBA快艇神射加里納利(Danilo Gallinari)5日進行一連串訪台公開行程，中午他也特別現身知名潛艇堡店，與溜馬吉祥物Boomer合體相見歡。來自義大利的加里納利也特別化身大廚，親自嘗試做出義大利風味的潛艇堡。只不過人高馬大的加里納利做出的潛艇堡也是尺寸驚人，加里納里也笑說自己用料有點太大方了。

本季在快艇平均可以繳出19.8分、6.1籃板、2.6助攻，外帶43.3%的精準三分命中率，加里納利此次邀擔任「2019國泰NBA 3x總決賽」大使首度來台，5日也展開一連串公開行程。

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中午加里納利現身東區知名潛艇堡店，來自義大利的他也特別當起大廚製作義大利經典口味的潛艇堡，不過人高馬大的加里納利在拿取配料時竟是大把大把抓，最後的成品成了「巨無霸版本」的超大潛艇堡。

加里納利笑說，「第1次製作潛艇堡，感覺非常有趣，但可能我的用料太大方，不過保證絕對好吃！」

除了加里納利外，此次溜馬吉祥物Boomer也一同來台，加里納利笑說，「平常我和Boomer很少同台，但溜馬這個賽季打得很好，我們也有一個很棒的賽季。原本季前ESPN評估我們大概只有33勝的實力，但最終我們闖入了季後賽，也讓那些批評我們的人，看到團隊努力的成果。」

▲加里納利做起潛艇堡用料相當大方。（圖／記者杜奕君攝）