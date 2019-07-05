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亞洲盃男籃資格賽大改期　首階段延至2020年2月開打

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▲▼雅加達亞運，男籃銅牌戰，中華男籃，陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

▲亞洲盃男籃資格賽大改期，首階段將延至2021年2月開打。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／台北報導

原定將於11月底展開首階段賽事的2021亞洲盃男籃資格賽，由於歐美國家的反彈聲浪不斷，最終FIBA國際籃總於6月28日決議，將3個階段的賽期作出修改，將分別於2020年2月、11月及2021年2月登場。此舉也可能讓原定12月開打的第17季SBL聯賽，出現提前開打局面。

6月8日完成資格賽抽籤後，中華隊在2021年亞洲盃男籃資格賽確定落在預賽B組，將對上大陸、日本及馬來西亞，每支球隊將分別於主場、客場交手1次。

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不過原定第1階段將於今年11月底開打，但日前因為歐美國家抗議，認為屆時旅外好手可能無法歸隊效力，國際籃總決議將3階段都做出修改延期。

新賽期如下：

第一階段：2020/2/17-2020/2/25
第二階段：2020/11/23-2020/12/01
第三階段：2021/2/15-2021/2/23

▲▼雅加達亞運，男籃銅牌戰，中華男籃，劉錚。（圖／記者季相儒攝）

▲亞洲盃男籃資格賽，中華隊與大陸、日本及馬來西亞分在同組。（圖／記者季相儒攝）

中華隊與日本、中國、馬來西亞同樣被分在B組，分組前2直接晉級亞洲盃，分組第3則必須與其他5組的分組第3(總共6支隊伍)進入第4階段，6取4進入亞洲盃正式賽程。

第四階段：2021/6月或7月(未定)

亞洲盃資格賽的前三階段同樣是採主客場制，中華隊將會有3主場及3客場，確切賽程須等亞洲籃總公告。

在資格賽大改期情況下，國內SBL聯賽也可能連帶遭受影響，籃協原計畫第17季將於12月14日開打，如今在資格賽延後情況下，可能將開打日期提前。但由於目前CBL(中華職籃大聯盟)是否成局尚未確定，因此SBL詳細開打日期也尚未明朗。

▲▼2018雅加達亞運,亞運男籃,中華對南韓銅牌戰,中華男籃總教練帕克。（圖／記者季相儒攝）

▲本次中華男籃總教練仍由帕克擔綱。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 亞洲盃男籃資格賽籃球中華隊中華男籃SBL
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