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「怪物狀元」威廉森夏聯初登場　詹皇、球哥、AD全來看

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▲選秀狀元威廉森對決探花巴瑞特，吸引包括詹皇在內眾多NBA球星到場觀戰。（影片源自youtube，如遭移除請見諒）

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA夏季聯賽如火如荼進行，6日更上演精采對決戲碼，由本季新科選秀狀元威廉森(Zion Williamson)率領鵜鶘對上擁有選秀探花巴瑞特(R.J. Barrett)的尼克。此戰也吸引眾多NBA頂尖球星到場觀戰，包括天王詹姆斯(LeBron James)與新隊友戴維斯(Anthony Davis)，還有「球哥」博爾(Lonzo Ball)都到場觀戰。

NBA兩大超級新秀對決交鋒，6日在NBA夏季聯賽上演，鵜鶘選秀狀元威廉斯交手昔日杜克大學隊友，選秀探花巴瑞特所屬的尼克，此戰可說未演先轟動，多位NBA頂尖球星、教練都選擇到場觀戰，拉斯維加斯現場更是湧入超過17500名球迷觀戰。

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「怪物狀元」威廉森的魅力有多驚人？就連NBA天王球星詹姆斯都親自到場觀戰，另外剛剛透過交易成為詹皇隊友的「一眉」戴維斯也加入成為場邊觀眾，甚至在AD交易案被送往鵜鶘的「球哥」博爾，也現身力挺即將成為隊友的威廉森。

博爾到場後，也不忘與老大哥詹姆斯寒暄致意，兩人私下情誼顯然仍相當不錯。

▲2019年NBA選秀會，威廉森（Zion Williamson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森是本季備受期待的選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字：鵜鶘NBA選秀狀元籃球巴瑞特尼克選秀探花詹姆斯詹皇戴維斯一眉球哥博爾
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