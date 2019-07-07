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怪物狀元首戰折翼　鵜鶘威廉森左膝瘀傷夏季聯賽報銷

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▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘狀元威廉森因為膝傷，夏季聯賽將全數停戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

6日喜迎NBA夏季聯賽初登場，並在9分鐘內就攻下11分，多次上演精采禁區重扣的鵜鶘選秀狀元威廉森(Zion Williamson)，但該役上半場終了前就因左膝不適提前退場治療。鵜鶘球團今日也正式發出聲明，透露威廉森出現了左膝瘀傷狀況，接下來的所有夏季聯賽賽程，都將提前報銷不克出賽。

本季NBA選秀狀元威廉森，憑藉怪物級的運動能力及體型受到外界高度關注，但6日夏季聯賽初登場卻是風波不斷，先是在上半場終了前出現左膝不適退場，末節賽事又遇上加州規模6.9強震，比賽宣告延賽。

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但威廉森夏聯初登場確實表現不俗，充滿力量的強悍打法與爆扣，讓他在9分鐘內就進帳11分，確實充滿話題及張力。

不過首戰過後，威廉森的膝傷也傳來壞消息，鵜鶘營運副總裁葛瑞芬(David Griffin)宣布，威廉森由於左膝瘀傷，確定剩餘下季聯賽都將不會出賽。

葛瑞芬表示，「威廉森整體狀況並無大礙，但球團為了保險起見，不會讓他在剩餘的夏季聯賽上場，但他仍會持續參與球隊訓練，」

事實上，威廉森的「天生神力」，在NCAA時期就曾因為過人力量太大，直接「穿爆」球鞋造成膝傷，也難怪鵜鶘球團會採取如此謹慎作法，希望能保護這位天之驕子，畢竟他就是鵜鶘未來的重建希望。

▲鵜鶘選秀狀元威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森在夏季聯賽首戰就撞傷左膝。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 威廉森鵜鶘NBA選秀狀元籃球夏季聯賽Zion Williamson
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