馬刺休季補強生變　小莫里斯傳毀口頭承諾恐轉投尼克

▲小莫里斯傳出反悔與馬刺達成的口頭加盟協議，考慮轉投尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

馬刺在今夏自由球員補強上，雖未獲得超級球星等級好手加盟助陣，但進兩名中生代前鋒卡洛(DeMarre Carroll)與小莫里斯(Marcus Morris)，被視為相當紮實的補強動作。但10日卻傳出莫里斯可能反悔與馬刺的2年2000萬美金合約口頭協議，考慮轉與尼克簽下1年1500萬美金短約，保留明年重返自由市場彈性。

「黑衫軍」馬刺今夏在FA補強上，依序補進卡洛、小莫里斯兩名中生代側翼好手，被外界視為相當紮實的針對性補強，也補足了上季鋒線陣容極度短缺的窘況。

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3年2100萬美金的卡洛與2年2000萬美金的小莫里斯，都是相當紮實好用的中生代鋒線，卡洛2018-19賽季在籃網平均可繳出11.1分、5.2籃板、1.3助攻，具備一定外圍投射能力，防守端相當紮實強悍，是其最大優勢。

至於上季平均可繳出13.9分、6.1籃板、1.5助攻的小莫里斯，原本也被視為馬刺「神來一補」，但日前他先是缺席了入隊體測，引發外界揣測，隨後就傳出他可能反悔與馬刺達成的2年2000萬美金口頭協議，轉而與尼克簽下1年1500萬美金短約。

尼克由於對於布拉克(Reggie Bullock)的健康狀況存疑，因此雙方暫停簽約，因此尼克多出了薪資空間足以爭取小莫里斯，目前他究竟選擇馬刺或尼克，尚無最終定論。

小莫里斯本季結束成為自由球員後，在自由市場並未獲得自己滿意的合約價碼，因此若與尼克簽下1年短約，除了能獲得較優渥薪資外，也保留明年重新投入自由市場的彈性。

對於馬刺來說，最終若未能獲得小莫里斯加盟，即便仍能保有全額中產合約的薪資空間，但目前市場上已經沒有符合此身價的自由球員，在側翼強度上也勢必會受到影響。

▲馬刺今夏在鋒線位置仍補進紮實好用的卡洛。（圖／CFP）